https://sputnikarabic.ae/20231221/ماليزيا-حظر-السفن-الإسرائيلية-في-موانئنا-إشارة-بعدم-الاعتراف-بإسرائيل-1084343382.html
ماليزيا: حظر السفن الإسرائيلية في موانئنا إشارة بعدم الاعتراف بإسرائيل
ماليزيا: حظر السفن الإسرائيلية في موانئنا إشارة بعدم الاعتراف بإسرائيل
علّق وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، على قرار الحكومة الماليزية بالحظر الفوري لدخول السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي إلى موانئ البلاد. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T17:52+0000
2023-12-21T17:52+0000
2023-12-21T17:52+0000
أخبار ماليزيا اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/15/1084342725_0:247:2766:1803_1920x0_80_0_0_bca9e06d5f6852a7438d02e21cc652f5.jpg
وقال فاضل في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية، إن "هذا القرار إشارة واضحة إلى أن السلطات الماليزية لم تعترف بوجود إسرائيل".وأضاف أن "ماليزيا لم تتعاون بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل وخاصة في المجال الاقتصادي".وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع سياسة الحكومة على مر السنين فيما يتعلق بإسرائيل، بحسب قوله.وأوضح فاضل أن "قرار الحكومة بالإلغاء الفوري للقرارات التي وضعتها الحكومة السابقة، في عامي 2002 و2005، بشأن السماح لشركة الشحن الإسرائيلية "زيم" بالرسو في الموانئ الماليزية، تجسيد لالتزام ماليزيا القوي بالتضامن مع النضال من أجل حرية فلسطين".وكان رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، قد أعلن أمس الأربعاء، منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الماليزية بشكل فوري.وأضاف أن "هذه القيود هي رد علني على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين".
https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-إسرائيل-قصفت-غزة-بـ53-طنا-من-المتفجرات-1084333007.html
أخبار ماليزيا اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/15/1084342725_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_80226c13cf041a051539ab3217296035.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ماليزيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
أخبار ماليزيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
ماليزيا: حظر السفن الإسرائيلية في موانئنا إشارة بعدم الاعتراف بإسرائيل
علّق وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، على قرار الحكومة الماليزية بالحظر الفوري لدخول السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي إلى موانئ البلاد.
وقال فاضل في تصريحات أوردتها
وكالة الأنباء الماليزية، إن "هذا القرار إشارة واضحة إلى أن السلطات الماليزية لم تعترف بوجود إسرائيل".
وأضاف أن "ماليزيا
لم تتعاون بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل وخاصة في المجال الاقتصادي".
وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع سياسة الحكومة على مر السنين فيما يتعلق بإسرائيل، بحسب قوله.
وأوضح فاضل أن "قرار الحكومة بالإلغاء الفوري للقرارات التي وضعتها الحكومة السابقة، في عامي 2002 و2005، بشأن السماح لشركة الشحن الإسرائيلية "زيم" بالرسو في الموانئ الماليزية، تجسيد لالتزام ماليزيا القوي بالتضامن مع النضال من أجل حرية فلسطين".
وكان رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، قد أعلن أمس الأربعاء، منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الماليزية بشكل فوري.
وأضاف أن "هذه القيود هي رد علني على تصرفات إسرائيل
التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين".