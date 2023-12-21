عربي
https://sputnikarabic.ae/20231221/ماليزيا-حظر-السفن-الإسرائيلية-في-موانئنا-إشارة-بعدم-الاعتراف-بإسرائيل-1084343382.html
ماليزيا: حظر السفن الإسرائيلية في موانئنا إشارة بعدم الاعتراف بإسرائيل
ماليزيا: حظر السفن الإسرائيلية في موانئنا إشارة بعدم الاعتراف بإسرائيل
علّق وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، على قرار الحكومة الماليزية بالحظر الفوري لدخول السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي إلى موانئ البلاد. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T17:52+0000
2023-12-21T17:52+0000
أخبار ماليزيا اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/15/1084342725_0:247:2766:1803_1920x0_80_0_0_bca9e06d5f6852a7438d02e21cc652f5.jpg
وقال فاضل في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية، إن "هذا القرار إشارة واضحة إلى أن السلطات الماليزية لم تعترف بوجود إسرائيل".وأضاف أن "ماليزيا لم تتعاون بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل وخاصة في المجال الاقتصادي".وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع سياسة الحكومة على مر السنين فيما يتعلق بإسرائيل، بحسب قوله.وأوضح فاضل أن "قرار الحكومة بالإلغاء الفوري للقرارات التي وضعتها الحكومة السابقة، في عامي 2002 و2005، بشأن السماح لشركة الشحن الإسرائيلية "زيم" بالرسو في الموانئ الماليزية، تجسيد لالتزام ماليزيا القوي بالتضامن مع النضال من أجل حرية فلسطين".وكان رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، قد أعلن أمس الأربعاء، منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الماليزية بشكل فوري.وأضاف أن "هذه القيود هي رد علني على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين".
https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-إسرائيل-قصفت-غزة-بـ53-طنا-من-المتفجرات-1084333007.html
أخبار ماليزيا اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/15/1084342725_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_80226c13cf041a051539ab3217296035.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ماليزيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
أخبار ماليزيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى

ماليزيا: حظر السفن الإسرائيلية في موانئنا إشارة بعدم الاعتراف بإسرائيل

17:52 GMT 21.12.2023
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANAعلم ماليزيا
علم ماليزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANA
تابعنا عبر
علّق وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، على قرار الحكومة الماليزية بالحظر الفوري لدخول السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي إلى موانئ البلاد.
وقال فاضل في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية، إن "هذا القرار إشارة واضحة إلى أن السلطات الماليزية لم تعترف بوجود إسرائيل".
وأضاف أن "ماليزيا لم تتعاون بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل وخاصة في المجال الاقتصادي".
وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع سياسة الحكومة على مر السنين فيما يتعلق بإسرائيل، بحسب قوله.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
إعلام: إسرائيل قصفت غزة بـ53 طنا من المتفجرات
13:59 GMT
وأوضح فاضل أن "قرار الحكومة بالإلغاء الفوري للقرارات التي وضعتها الحكومة السابقة، في عامي 2002 و2005، بشأن السماح لشركة الشحن الإسرائيلية "زيم" بالرسو في الموانئ الماليزية، تجسيد لالتزام ماليزيا القوي بالتضامن مع النضال من أجل حرية فلسطين".
وكان رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، قد أعلن أمس الأربعاء، منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الماليزية بشكل فوري.
وأضاف أن "هذه القيود هي رد علني على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся над зданиями во время израильского удара незадолго до начала четырехдневного перемирия в боях между Израилем и ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو14:15 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMTПалестинцы, бегущие с севера, идут по дороге Салахеддин в районе Зейтун на южной окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو19 ديسمبر, 21:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала