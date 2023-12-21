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https://sputnikarabic.ae/20231221/من-هو-أمير-الكويت-الجديد-1084333658.html
من هو أمير الكويت الجديد؟
من هو أمير الكويت الجديد؟
صعد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سدة الحكم، متوليا قيادة البلاد، خلفا لأخيه الأمير الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، الذي وافته المنية،... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T13:59+0000
2023-12-21T13:59+0000
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الكويت
أخبار الكويت اليوم
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انفوجرافيك, الكويت, أخبار الكويت اليوم, инфографика
انفوجرافيك, الكويت, أخبار الكويت اليوم, инфографика

من هو أمير الكويت الجديد؟

13:59 GMT 21.12.2023
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صعد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سدة الحكم، متوليا قيادة البلاد، خلفا لأخيه الأمير الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، الذي وافته المنية، السبت الماضي، عن عمر يناهز 86 عاما.
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الجديد - سبوتنيك عربي
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