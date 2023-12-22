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بوتين يمنح "وسام الصداقة" لسفير البحرين لدى روسيا
بوتين يمنح "وسام الصداقة" لسفير البحرين لدى روسيا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن منح وسام الصداقة لعدد من الدبلوماسيين الروس والأجانب، منهم سفير البحرين لدى روسيا. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T14:58+0000
2023-12-22T14:58+0000
روسيا
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وبحسب نص المرسوم، فقد مُنح سفير البحرين لدى روسيا، أحمد الساعاتي، وسام الصداقة "لإسهامه الكبير في تعزيز علاقات الصداقة بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين".وبدروره، حصل على وسام الصداقة كل من السفير الروسي لدى جمهورية التشيك، ألكسندر زميفسكي، والسفير الروسي لدى قبرص، مراد زيازيكوف، لإسهامهم الكبير في "تنفيذ السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية وسنوات عديدة من العمل الجاد".الجدير بالذكر أن "وسام الصداقة" يعد أحد أرفع الأوسمة الروسية، والتي تمنح بمرسوم من الرئيس الروسي للمسؤولين والدبلوماسيين الروس والأجانب.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين يمنح "وسام الصداقة" لسفير البحرين لدى روسيا

14:58 GMT 22.12.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن منح وسام الصداقة لعدد من الدبلوماسيين الروس والأجانب، منهم سفير البحرين لدى روسيا.
وبحسب نص المرسوم، فقد مُنح سفير البحرين لدى روسيا، أحمد الساعاتي، وسام الصداقة "لإسهامه الكبير في تعزيز علاقات الصداقة بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين".

بالإضافة إلى ذلك، حصل سفير جنوب أفريقيا لآسيا و"بريكس"، أنيل سوكلال، على الوسام نفسه "لإسهامه الكبير في تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع روسيا الاتحادية في إطار بريكس".

وبدروره، حصل على وسام الصداقة كل من السفير الروسي لدى جمهورية التشيك، ألكسندر زميفسكي، والسفير الروسي لدى قبرص، مراد زيازيكوف، لإسهامهم الكبير في "تنفيذ السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية وسنوات عديدة من العمل الجاد".
الجدير بالذكر أن "وسام الصداقة" يعد أحد أرفع الأوسمة الروسية، والتي تمنح بمرسوم من الرئيس الروسي للمسؤولين والدبلوماسيين الروس والأجانب.
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