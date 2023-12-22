https://sputnikarabic.ae/20231222/تقارير-البرهان-وافق-على-لقاء-حميدتي-ولكن-بشروط-1084375676.html
تقارير: البرهان وافق على لقاء حميدتي ولكن بشروط
تقارير: البرهان وافق على لقاء حميدتي ولكن بشروط
أفادت تقارير صحفية سودانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان أبلغ منظمة "إيقاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T22:47+0000
2023-12-22T22:47+0000
2023-12-22T22:47+0000
العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
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وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن البرهان اشترط لمقابلة حميدتي خروج الدعم السريع من المنازل والأعيان المدنية قبل عقد هذا الاجتماع.كما تتضمن الشروط وقفا لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية.وكان البرهان كشف الخميس لدى مخاطبته حشدا عسكريا بولاية البحر الأحمر عن إمكانية الانخراط في مفاوضات مع قوات الدعم السريع، لكنّه شدد على أنه لن يوقع اتفاق سلام "فيه ذل ومهانة للشعب والقوات المسلحة".وجاء حديث البرهان بعد أيام قليلة، من بسط قوات الدعم السريع سيطرتها المطلقة على ولاية الجزيرة بما في ذلك مدينة ود مدني بعد انسحاب مفاجئ للجيش السوداني من المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20231221/البرهان-سنحاسب-الذين-كانوا-سببا-في-سيطرة-قوات-الدعم-السريع-على-مدينة-ود-مدني-1084351971.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم
تقارير: البرهان وافق على لقاء حميدتي ولكن بشروط
أفادت تقارير صحفية سودانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان أبلغ منظمة "إيقاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وبحسب موقع
"سودان تربيون"، فإن البرهان اشترط لمقابلة حميدتي خروج الدعم السريع من المنازل والأعيان المدنية قبل عقد هذا الاجتماع.
كما تتضمن الشروط وقفا لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع
من منازل المواطنين والأعيان المدنية.
وكان البرهان كشف الخميس لدى مخاطبته حشدا عسكريا بولاية البحر الأحمر عن إمكانية الانخراط في مفاوضات مع قوات الدعم السريع، لكنّه شدد على أنه لن يوقع اتفاق سلام "فيه ذل ومهانة للشعب والقوات المسلحة".
وجاء حديث البرهان بعد أيام قليلة، من بسط قوات الدعم السريع سيطرتها المطلقة على ولاية الجزيرة بما في ذلك مدينة ود مدني بعد انسحاب مفاجئ للجيش السوداني من المدينة.