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https://sputnikarabic.ae/20231222/تقارير-البرهان-وافق-على-لقاء-حميدتي-ولكن-بشروط-1084375676.html
تقارير: البرهان وافق على لقاء حميدتي ولكن بشروط
تقارير: البرهان وافق على لقاء حميدتي ولكن بشروط
أفادت تقارير صحفية سودانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان أبلغ منظمة "إيقاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T22:47+0000
2023-12-22T22:47+0000
العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
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وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن البرهان اشترط لمقابلة حميدتي خروج الدعم السريع من المنازل والأعيان المدنية قبل عقد هذا الاجتماع.كما تتضمن الشروط وقفا لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية.وكان البرهان كشف الخميس لدى مخاطبته حشدا عسكريا بولاية البحر الأحمر عن إمكانية الانخراط في مفاوضات مع قوات الدعم السريع، لكنّه شدد على أنه لن يوقع اتفاق سلام "فيه ذل ومهانة للشعب والقوات المسلحة".وجاء حديث البرهان بعد أيام قليلة، من بسط قوات الدعم السريع سيطرتها المطلقة على ولاية الجزيرة بما في ذلك مدينة ود مدني بعد انسحاب مفاجئ للجيش السوداني من المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20231221/البرهان-سنحاسب-الذين-كانوا-سببا-في-سيطرة-قوات-الدعم-السريع-على-مدينة-ود-مدني-1084351971.html
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العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم

تقارير: البرهان وافق على لقاء حميدتي ولكن بشروط

22:47 GMT 22.12.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
 قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أفادت تقارير صحفية سودانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان أبلغ منظمة "إيقاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن البرهان اشترط لمقابلة حميدتي خروج الدعم السريع من المنازل والأعيان المدنية قبل عقد هذا الاجتماع.
كما تتضمن الشروط وقفا لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية.
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
البرهان: سنحاسب الذين كانوا سببا في سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني
أمس, 23:00 GMT
وكان البرهان كشف الخميس لدى مخاطبته حشدا عسكريا بولاية البحر الأحمر عن إمكانية الانخراط في مفاوضات مع قوات الدعم السريع، لكنّه شدد على أنه لن يوقع اتفاق سلام "فيه ذل ومهانة للشعب والقوات المسلحة".
وجاء حديث البرهان بعد أيام قليلة، من بسط قوات الدعم السريع سيطرتها المطلقة على ولاية الجزيرة بما في ذلك مدينة ود مدني بعد انسحاب مفاجئ للجيش السوداني من المدينة.
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