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https://sputnikarabic.ae/20231222/جنود-أمريكيون-يراقبون-امرأة-وطفلها-وهما-يغرقان-دون-أن-يتدخلوا-لإنقاذهما-فيديو-1084356291.html
جنود أمريكيون يراقبون امرأة وطفلها وهما يغرقان دون أن يتدخلوا لإنقاذهما... فيديو
جنود أمريكيون يراقبون امرأة وطفلها وهما يغرقان دون أن يتدخلوا لإنقاذهما... فيديو
في مشهد مليء بالقسوة، تجاهل عناصر الحرس الوطني الأمريكي في تكساس، استغاثة مهاجرة تطلب المساعدة بينما كانت تكافح لعبور نهر ريو غراند وهي تحمل طفلاً بين ذراعيها. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T07:01+0000
2023-12-22T07:01+0000
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ويظهر في هذا الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية، المرأة وهي تطلب المساعدة مع طفل يبكي بين ذراعيها في نهر ريو غراند وهي تصرخ "ساعدوني.. لا تتركوني هنا".بينما كان أفراد الحرس الوطني الأمريكي في تكساس يراقبون ذلك ولكن لم يتدخلوا.في المقابل، تنفي الإدارة العسكرية في تكساس أن أفرادها لم يساعدوا المرأة، قائلة: "اقترب جنود الحرس الوطني بالقارب وقرروا أنه لا توجد علامات على وجود إصابة طبية أو عجز".وأضافت الإدارة أن المرأة وطفلها كان لديهما القدرة على العودة لمسافة قصيرة إلى الشاطئ المكسيكي.وأكدت الإدارة العسكرية أن الجنود بقوا في الموقع لمراقبة الوضع.وحسب ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، تمكنت المرأة في النهاية من الوصول إلى الجانب المكسيكي من الحدود.
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الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

جنود أمريكيون يراقبون امرأة وطفلها وهما يغرقان دون أن يتدخلوا لإنقاذهما... فيديو

07:01 GMT 22.12.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSأحد جنود الحرس الوطني الأمريكي في تكساس وهو يشاهد عبور المهاجرين لنهر ريو غراند
أحد جنود الحرس الوطني الأمريكي في تكساس وهو يشاهد عبور المهاجرين لنهر ريو غراند - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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في مشهد مليء بالقسوة، تجاهل عناصر الحرس الوطني الأمريكي في تكساس، استغاثة مهاجرة تطلب المساعدة بينما كانت تكافح لعبور نهر ريو غراند وهي تحمل طفلاً بين ذراعيها.
ويظهر في هذا الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية، المرأة وهي تطلب المساعدة مع طفل يبكي بين ذراعيها في نهر ريو غراند وهي تصرخ "ساعدوني.. لا تتركوني هنا".
بينما كان أفراد الحرس الوطني الأمريكي في تكساس يراقبون ذلك ولكن لم يتدخلوا.
في المقابل، تنفي الإدارة العسكرية في تكساس أن أفرادها لم يساعدوا المرأة، قائلة: "اقترب جنود الحرس الوطني بالقارب وقرروا أنه لا توجد علامات على وجود إصابة طبية أو عجز".
وأضافت الإدارة أن المرأة وطفلها كان لديهما القدرة على العودة لمسافة قصيرة إلى الشاطئ المكسيكي.
وأكدت الإدارة العسكرية أن الجنود بقوا في الموقع لمراقبة الوضع.
وحسب ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، تمكنت المرأة في النهاية من الوصول إلى الجانب المكسيكي من الحدود.
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