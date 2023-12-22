https://sputnikarabic.ae/20231222/خبير-الحرب-ليست-مع-حماس-لوحدها-بل-هي-مع-الشعب-الفلسطيني-كله-1084370485.html

خبير: الحرب ليست مع "حماس" لوحدها بل هي مع الشعب الفلسطيني كله

خبير: الحرب ليست مع "حماس" لوحدها بل هي مع الشعب الفلسطيني كله

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: الحرب ليست مع حماس لوحدها بل هي مع الشعب الفلسطيني كله خبير: الحرب ليست مع حماس لوحدها بل هي مع الشعب الفلسطيني كله

منظمة الصحة العالمية لم تجد أي علامات على وجود عسكري لـ"حماس" في مستشفيات غزة. حول آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني، تحدث الخبير بالشأن الإسرائيلي والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس، الدكتور جودت مناع، قائلا:خبير: حلف الناتو دخل حربا أظهرت التفوق الروسي عسكريا وسياسياقال خبير عسكري أميركي: "بعد هزيمة أوكرانيا ستكون دول حلف الناتو الهدف التالي لروسيا"، فهل سيدخل الناتو الحرب بشكل فعلي ضد روسيا بعد هزيمة اوكرانيا بالكامل. حول هذا تحدث الخبير بالعلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمد صادق إسماعيل:خبير: إيران من حقها اتخاذ كل الخطوات المناسبة لمواجهة أي تهديدات محتملةفي أول رد وتحرك عسكري بحري على إنشاء الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، تشكيل وحدة "باسيج" بحرية يمكنها القيام بعمليات عبر السفن الثقيلة والخفيفة. عن هذا تحدث لبرنامجنا الباحث والخبير بالشأن الإيراني، الدكتور سمير شوهاني:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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