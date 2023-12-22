https://sputnikarabic.ae/20231222/خبير-الحرب-ليست-مع-حماس-لوحدها-بل-هي-مع-الشعب-الفلسطيني-كله-1084370485.html
خبير: الحرب ليست مع "حماس" لوحدها بل هي مع الشعب الفلسطيني كله
خبير: الحرب ليست مع "حماس" لوحدها بل هي مع الشعب الفلسطيني كله
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T14:33+0000
2023-12-22T14:33+0000
2023-12-22T14:33+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: الحرب ليست مع حماس لوحدها بل هي مع الشعب الفلسطيني كله
خبير: الحرب ليست مع حماس لوحدها بل هي مع الشعب الفلسطيني كله
منظمة الصحة العالمية لم تجد أي علامات على وجود عسكري لـ"حماس" في مستشفيات غزة. حول آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني، تحدث الخبير بالشأن الإسرائيلي والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس، الدكتور جودت مناع، قائلا:خبير: حلف الناتو دخل حربا أظهرت التفوق الروسي عسكريا وسياسياقال خبير عسكري أميركي: "بعد هزيمة أوكرانيا ستكون دول حلف الناتو الهدف التالي لروسيا"، فهل سيدخل الناتو الحرب بشكل فعلي ضد روسيا بعد هزيمة اوكرانيا بالكامل. حول هذا تحدث الخبير بالعلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمد صادق إسماعيل:خبير: إيران من حقها اتخاذ كل الخطوات المناسبة لمواجهة أي تهديدات محتملةفي أول رد وتحرك عسكري بحري على إنشاء الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، تشكيل وحدة "باسيج" بحرية يمكنها القيام بعمليات عبر السفن الثقيلة والخفيفة. عن هذا تحدث لبرنامجنا الباحث والخبير بالشأن الإيراني، الدكتور سمير شوهاني:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الحرب ليست مع "حماس" لوحدها بل هي مع الشعب الفلسطيني كله
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
منظمة الصحة العالمية لم تجد أي علامات على وجود عسكري لـ"حماس" في مستشفيات غزة. حول آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني، تحدث الخبير بالشأن الإسرائيلي والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس، الدكتور جودت مناع، قائلا:
حماس لديها شبكة أنفاق كبيرة تحت الأرض ليست بحاجة لأن تكون في مستشفى. وقف إطلاق النار المؤقت الذي تُطالب به الحكومة الإسرائيلية هو ليس في صالح الشعب الفلسطيني ولا في صالح المقاومة. لن يستطيع نتنياهو وجيشه الوصول إلى جميع شبكات الأنفاق لأنها في مناطق جغرافية متقطعة. الحرب ستتجازو نهاية هذا العام، لأن اليمين الإسرائيلي لن يقبل بالهزيمة وأمريكا لها مصالح في الشرق الأوسط. الحرب ليست مع حماس لوحدها بل هي مع الشعب الفلسطيني كلّه.
خبير: حلف الناتو دخل حربا أظهرت التفوق الروسي عسكريا وسياسيا
قال خبير عسكري أميركي: "بعد هزيمة أوكرانيا ستكون دول حلف الناتو الهدف التالي لروسيا"، فهل سيدخل الناتو الحرب بشكل فعلي ضد روسيا بعد هزيمة اوكرانيا بالكامل. حول هذا تحدث الخبير بالعلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمد صادق إسماعيل:
حلف الناتو دخل حربا غير معروف نهايتها وأظهرت التفوق الروسي عسكريا وسياسيا، لذلك إن مسألة ما بعد الحرب هي مسألة تعتمد على عدة أطر، أولاً مدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في الحرب، ومدى قدرة دول حلف الناتو التي أنهكتها هذه الحرب اقتصاديا، بالإضافة إلى موقفها الذي عرف العالم كله أنه غير محايد، لذلك المشكلة ليست في روسيا.
خبير: إيران من حقها اتخاذ كل الخطوات المناسبة لمواجهة أي تهديدات محتملة
في أول رد وتحرك عسكري بحري على إنشاء الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، تشكيل وحدة "باسيج" بحرية يمكنها القيام بعمليات عبر السفن الثقيلة والخفيفة. عن هذا تحدث لبرنامجنا الباحث والخبير بالشأن الإيراني، الدكتور سمير شوهاني:
تأتي هذه القوة في إطار الاستعداد الإيراني المتواصل للرقي بمستوى الجهوزية لقواتها المسلحة، وليس في إطار المواجهة مع هذا التحالف البحري البعيد عن المياه الإقليمية الإيرانية، لذلك أنا لا أتصور أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذا كاستفزاز لها، وحتى لو اعتبروا ذلك استفزازا فإيران ترى أن من حقها اتخاذ كل الخطوات المناسبة والقرارات الملائمة لمواجهة أي تهديدات محتملة.
التفاصيل في الملف الصوتي...