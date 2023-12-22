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https://sputnikarabic.ae/20231222/صحفي-ألماني-كييف-تخفي-الوضع-الحقيقي-في-الجبهة-1084372905.html
صحفي ألماني: كييف تخفي الوضع الحقيقي في الجبهة
صحفي ألماني: كييف تخفي الوضع الحقيقي في الجبهة
صرح نائب رئيس تحرير صحيفة غربية، بول رونزهايمر، الذي زار أوكرانيا، بأن نظام كييف يتكتم عن الوضع الحقيقي في الجبهة. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T16:33+0000
2023-12-22T16:40+0000
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وأوضح رونزهايمر في مقال: "المشاكل الرئيسية لأوكرانيا، مثل نقص الجنود والذخيرة، فضلا عن تفوق روسيا في ساحة المعركة، يتم التعبير عنها فقط خلف الأبواب المغلقة". وأكد نائب رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه إذا استمر كل شيء على المنوال نفسه، فمن الواضح أن الوقت سيلعب لصالح روسيا، لذلك يجب على المسؤولين الأوكرانيين الاعتراف بصدق بمشاكل كييف.وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل بالفعل ، ويقوم الجيش الروسي بتحسين مواقعه على طول خط المواجهة. كما أوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو، بلغت خسائر جيش العدو منذ بداية نوفمبر وحده أكثر من 13700 شخص، بالإضافة إلى حوالي 1800 وحدة من مختلف الأسلحة والمعدات العسكرية.ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة في مناطق معينة في اتجاه دونيتسك، حيث صدت 43 هجومًا للعدو خلال أسبوع، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1610 جنديًا.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة في مناطق معينة. وصدت 43 هجومًا لمجموعات هجومية من الفرقة "24" الآلية والجوية "79" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي وبيلوغوروفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20231222/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-محور-دونيتسك--1084366821.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

صحفي ألماني: كييف تخفي الوضع الحقيقي في الجبهة

16:33 GMT 22.12.2023 (تم التحديث: 16:40 GMT 22.12.2023)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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صرح نائب رئيس تحرير صحيفة غربية، بول رونزهايمر، الذي زار أوكرانيا، بأن نظام كييف يتكتم عن الوضع الحقيقي في الجبهة.
وأوضح رونزهايمر في مقال: "المشاكل الرئيسية لأوكرانيا، مثل نقص الجنود والذخيرة، فضلا عن تفوق روسيا في ساحة المعركة، يتم التعبير عنها فقط خلف الأبواب المغلقة".
وأكد نائب رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه إذا استمر كل شيء على المنوال نفسه، فمن الواضح أن الوقت سيلعب لصالح روسيا، لذلك يجب على المسؤولين الأوكرانيين الاعتراف بصدق بمشاكل كييف.
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في محور دونيتسك
12:56 GMT

واعترف ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن الهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن النتيجة المتوقعة من كييف: "إنهم يحاولون التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وإلقاء ألوية قتالية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية".

وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل بالفعل ، ويقوم الجيش الروسي بتحسين مواقعه على طول خط المواجهة. كما أوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو، بلغت خسائر جيش العدو منذ بداية نوفمبر وحده أكثر من 13700 شخص، بالإضافة إلى حوالي 1800 وحدة من مختلف الأسلحة والمعدات العسكرية.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة في مناطق معينة في اتجاه دونيتسك، حيث صدت 43 هجومًا للعدو خلال أسبوع، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1610 جنديًا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة في مناطق معينة. وصدت 43 هجومًا لمجموعات هجومية من الفرقة "24" الآلية والجوية "79" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي وبيلوغوروفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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