https://sputnikarabic.ae/20231222/ضرب-مساعده-لحظة-جنون-مدرب-ألافيس-بسبب-هدف-ريال-مدريد-فيديو-1084368289.html
"ضرب مساعده"... لحظة "جنون" مدرب ألافيس بسبب هدف ريال مدريد.. فيديو
"ضرب مساعده"... لحظة "جنون" مدرب ألافيس بسبب هدف ريال مدريد.. فيديو
أصيب مدرب ديبورتيفو ألافيس، لويس غارسيا، بحالة من "الجنون"، بعد تسجيل ريال مدريد هدفا قاتلا في شباك فريقه، في آخر دقيقة من المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس،... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T13:29+0000
2023-12-22T13:29+0000
2023-12-22T13:29+0000
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وسجل لوكاس فاسكيز بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 91 الهدف الوحيد في المباراة، التي كادت أن تنتهي بالتعادل السلبي.ونقلت الكاميرات التلفزيونية رد فعل غارسيا بعد هدف فاسكيز القاتل.وفي الفيديو، يظهر غارسيا بعد تسجيل الهدف وهو يضرب برجله مبرد الثلج، قبل أن يجر بقوة أحد مساعديه، وكأنه يتعارك معه.وبعدها، خلع معطفه وقبعته، ثم بدأ بركل ساقيه بعنف، فيما بدت علامات الغضب واضحة عليه.وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ألافيس في 16 نقطة في المركز 16، فيما أصبح رصيد ريال مدريد 45 نقطة، محتلًا المركز الأول.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/16/1084368109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3d11fcd4390001f96b41770564b0886.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار
رياضة, نادي, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار
"ضرب مساعده"... لحظة "جنون" مدرب ألافيس بسبب هدف ريال مدريد.. فيديو
أصيب مدرب ديبورتيفو ألافيس، لويس غارسيا، بحالة من "الجنون"، بعد تسجيل ريال مدريد هدفا قاتلا في شباك فريقه، في آخر دقيقة من المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.
وسجل لوكاس فاسكيز بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 91 الهدف الوحيد في المباراة، التي كادت أن تنتهي بالتعادل السلبي.
ونقلت الكاميرات التلفزيونية رد فعل غارسيا بعد هدف فاسكيز القاتل.
وفي الفيديو، يظهر غارسيا بعد تسجيل الهدف وهو يضرب برجله مبرد الثلج، قبل أن يجر بقوة أحد مساعديه، وكأنه يتعارك معه.
وبعدها، خلع معطفه وقبعته، ثم بدأ بركل ساقيه بعنف، فيما بدت علامات الغضب واضحة عليه.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ألافيس في 16 نقطة في المركز 16، فيما أصبح رصيد ريال مدريد
45 نقطة، محتلًا المركز الأول.