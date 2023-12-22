عربي
https://sputnikarabic.ae/20231222/نقابة-أطباء-السودان-جميع-المرافق-الصحية-في-ود-مدني-بولاية-الجزيرة-خرجت-عن-الخدمة-1084353355.html
نقابة أطباء السودان: جميع المرافق الصحية في ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة
نقابة أطباء السودان: جميع المرافق الصحية في ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الجمعة، أن جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T04:00+0000
2023-12-22T04:00+0000
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/12/1080200265_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_025b0ba6e9066928e926e03b8db4981f.jpg
ونشرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، بيانا صحفيا، حول الوضع الصحي في مدينتي ود مدني وسنار، حيث كشف عن أوضاع صحية خطيرة تمر بها المستشفيات في تلك المناطق.وقال البيان: "يتزايد القلق حيال الوضع الصحي في مدينة ود مدني بعد إغلاق جميع المرافق الصحية في المدينة، مما يعرض حياة السكان للخطر.ولفت البيان: "بعد خروج أكثر من 90٪ من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة، أصبحت ود مدني مركزًا رئيسيًا للخدمات الصحية بالبلاد، مما يشير إلى انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية".وأفادت اللجنة "بفقدان اثنين من الكوادر الطبية البارعة في هجوم على مستشفى رفاعة التعليمي، وهو أمر يضع القطاع الطبي في حالة طوارئ".وأضاف البيان:وكانت قوات الدعم السريع أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه استيلائها على مقار عسكرية استراتيجية بولاية الجزيرة دون مقاومة من الجيش السوداني.كما وأفادت مصادر محلية في مدينة الحصاحيصا التي تبعد نحو 40 كيلوا مترا من مدينة ود مدني بسيطرة قوات الدعم السريع على المقار العسكرية الشرطية دون مقاومة من الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20231221/البرهان-سنحاسب-الذين-كانوا-سببا-في-سيطرة-قوات-الدعم-السريع-على-مدينة-ود-مدني-1084351971.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/12/1080200265_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0ef6c00ffa1997e5fbc7ea14ce502d03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية

نقابة أطباء السودان: جميع المرافق الصحية في ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة

04:00 GMT 22.12.2023
© Sputnikالعنف والنزاع المسلح يهدد مستشفى النو في أم درمان بالسودان
العنف والنزاع المسلح يهدد مستشفى النو في أم درمان بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الجمعة، أن جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة.
ونشرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، بيانا صحفيا، حول الوضع الصحي في مدينتي ود مدني وسنار، حيث كشف عن أوضاع صحية خطيرة تمر بها المستشفيات في تلك المناطق.
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
البرهان: سنحاسب الذين كانوا سببا في سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني
أمس, 23:00 GMT
وقال البيان: "يتزايد القلق حيال الوضع الصحي في مدينة ود مدني بعد إغلاق جميع المرافق الصحية في المدينة، مما يعرض حياة السكان للخطر.
ولفت البيان: "بعد خروج أكثر من 90٪ من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة، أصبحت ود مدني مركزًا رئيسيًا للخدمات الصحية بالبلاد، مما يشير إلى انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية".
وأفادت اللجنة "بفقدان اثنين من الكوادر الطبية البارعة في هجوم على مستشفى رفاعة التعليمي، وهو أمر يضع القطاع الطبي في حالة طوارئ".
وأضاف البيان:
"شهدت مدينة ود مدني عمليات نهب وتخريب واسعة في مستشفياتها، مما يعرض البنية التحتية الصحية للخطر ويعيق تقديم الخدمات للمرضى".
وكانت قوات الدعم السريع أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه استيلائها على مقار عسكرية استراتيجية بولاية الجزيرة دون مقاومة من الجيش السوداني.
كما وأفادت مصادر محلية في مدينة الحصاحيصا التي تبعد نحو 40 كيلوا مترا من مدينة ود مدني بسيطرة قوات الدعم السريع على المقار العسكرية الشرطية دون مقاومة من الجيش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديوأمس, 22:13 GMTДым, поднимающийся над зданиями во время израильского удара незадолго до начала четырехдневного перемирия в боях между Израилем и ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديوأمس, 20:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала