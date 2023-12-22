https://sputnikarabic.ae/20231222/نقابة-أطباء-السودان-جميع-المرافق-الصحية-في-ود-مدني-بولاية-الجزيرة-خرجت-عن-الخدمة-1084353355.html
نقابة أطباء السودان: جميع المرافق الصحية في ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة
نقابة أطباء السودان: جميع المرافق الصحية في ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الجمعة، أن جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T04:00+0000
2023-12-22T04:00+0000
2023-12-22T04:00+0000
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ونشرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، بيانا صحفيا، حول الوضع الصحي في مدينتي ود مدني وسنار، حيث كشف عن أوضاع صحية خطيرة تمر بها المستشفيات في تلك المناطق.وقال البيان: "يتزايد القلق حيال الوضع الصحي في مدينة ود مدني بعد إغلاق جميع المرافق الصحية في المدينة، مما يعرض حياة السكان للخطر.ولفت البيان: "بعد خروج أكثر من 90٪ من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة، أصبحت ود مدني مركزًا رئيسيًا للخدمات الصحية بالبلاد، مما يشير إلى انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية".وأفادت اللجنة "بفقدان اثنين من الكوادر الطبية البارعة في هجوم على مستشفى رفاعة التعليمي، وهو أمر يضع القطاع الطبي في حالة طوارئ".وأضاف البيان:وكانت قوات الدعم السريع أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه استيلائها على مقار عسكرية استراتيجية بولاية الجزيرة دون مقاومة من الجيش السوداني.كما وأفادت مصادر محلية في مدينة الحصاحيصا التي تبعد نحو 40 كيلوا مترا من مدينة ود مدني بسيطرة قوات الدعم السريع على المقار العسكرية الشرطية دون مقاومة من الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20231221/البرهان-سنحاسب-الذين-كانوا-سببا-في-سيطرة-قوات-الدعم-السريع-على-مدينة-ود-مدني-1084351971.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
نقابة أطباء السودان: جميع المرافق الصحية في ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الجمعة، أن جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة.
ونشرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، بيانا صحفيا، حول الوضع الصحي في مدينتي ود مدني وسنار، حيث كشف عن أوضاع صحية خطيرة تمر بها المستشفيات في تلك المناطق.
وقال البيان: "يتزايد القلق حيال الوضع الصحي في مدينة ود مدني بعد إغلاق جميع المرافق الصحية في المدينة، مما يعرض حياة السكان للخطر.
ولفت البيان: "بعد خروج أكثر من 90٪ من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة، أصبحت ود مدني مركزًا رئيسيًا للخدمات الصحية بالبلاد، مما يشير إلى انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية".
وأفادت اللجنة "بفقدان اثنين من الكوادر الطبية البارعة في هجوم على مستشفى رفاعة التعليمي، وهو أمر يضع القطاع الطبي في حالة طوارئ".
"شهدت مدينة ود مدني عمليات نهب وتخريب واسعة في مستشفياتها، مما يعرض البنية التحتية الصحية للخطر ويعيق تقديم الخدمات للمرضى".
وكانت قوات الدعم السريع أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه استيلائها على مقار عسكرية استراتيجية بولاية الجزيرة
دون مقاومة من الجيش السوداني.
كما وأفادت مصادر محلية في مدينة الحصاحيصا التي تبعد نحو 40 كيلوا مترا من مدينة ود مدني بسيطرة قوات الدعم السريع على المقار العسكرية الشرطية دون مقاومة من الجيش.