https://sputnikarabic.ae/20231223/أفريقيا-الوسطى-تندد-بتقديم-واشنطن-إخطارا-إلى-مجلس-الأمن-بنشر-قوات-على-أراضيها-دون-إبلاغها---1084379294.html

أفريقيا الوسطى تندد بتقديم واشنطن إخطارا إلى مجلس الأمن بنشر قوات على أراضيها دون إبلاغها

أفريقيا الوسطى تندد بتقديم واشنطن إخطارا إلى مجلس الأمن بنشر قوات على أراضيها دون إبلاغها

أكدت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، اليوم السبت، أنها تواصلت مع سفارة واشنطن في بلادها ونددت بقيام السلطات الأمريكية بنشر قواتها على... 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T07:31+0000

2023-12-23T07:31+0000

2023-12-23T07:31+0000

العالم

أفريقيا

واشنطن

البيت الأبيض

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102032/88/1020328829_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_ba1bd5adea28b5d3398a23f9fd993861.jpg

وقالت تيمون، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "قدمت الولايات المتحدة الأمريكية إخطارًا داخل مجلس الأمن للتمكن من نشر قواتها مع أسلحة واتصالات لاسلكية على أراضي أفريقيا الوسطى، للقيام بعمليات في إطار الأنشطة التي تقوم بها".وشددت الوزيرة: "نحن منفتحون على الشراكة مع أي بلد يرغب بمساعدتنا لكن نطلب أن يتم ذلك بشفافية كاملة".وأعربت تيمون عن استغرابها من المعايير المزدوجة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن "الدولة هي التي تتقدم بطلبات وفقاً لاحتياجاتها وليست الدول الأخرى هي التي تقرر ما يجب إرساله".وتابعت تيمون: "لدينا عدد من الشراكات، وعلى عكس ما يقوله البعض، إنها شفافة تمامًا فعندما وقع وزيرا الدفاع اتفاقية تعاون أمني بين جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا، تم ذلك أمام الصحافة وتم إخطار الجميع. يجب الالتزام بهذه الأمور".وحول قرار بلادها، أشارت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أنه "راجعنا تاريخ أزمة أفريقيا الوسطى ولا يمكن محاسبتنا على اختياراتنا. اليوم يتحمل كل بلد جزءاً من المسؤولية في هذه الأزمة، لأننا طلبنا المساعدة من بلدان مختلفة ولم يستجيبوا عندما كنا بحاجة إليهم".

https://sputnikarabic.ae/20231221/جمهورية-أفريقيا-الوسطى-صدق-روسيا-وثباتها-في-علاقاتها-مع-الدول-الأفريقية-واضح-1084341879.html

أفريقيا

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أفريقيا, واشنطن, البيت الأبيض