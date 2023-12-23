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https://sputnikarabic.ae/20231223/أمريكا-تتهم-إيران-بمساعدة-أنصار-الله-خلال-هجماتها-على-السفن-في-البحر-الأحمر-1084379927.html
أمريكا تتهم إيران بمساعدة "أنصار الله" خلال هجماتها على السفن في البحر الأحمر
أمريكا تتهم إيران بمساعدة "أنصار الله" خلال هجماتها على السفن في البحر الأحمر
اتهم البيت الأبيض، إيران بالضلوع في الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T07:37+0000
2023-12-23T07:37+0000
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وحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني "أنصار الله"، عما وصفته بالسلوك المتهور.وبحسب المسؤولة الأمريكية، فإن "الدعم الإيراني مكن الحوثيين، طيلة أزمة غزة، من شن هجمات ضد إسرائيل وأهداف بحرية في البحر الأحمر".وأكدت واتسون أن واشنطن تجري "مشاورات مكثفة مع حلفائها وشركائها" حول كيفية الرد على هذه الهجمات.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20231220/زعيم-أنصار-الله-يهدد-بضرب-السفن-الحربية-الأمريكية-1084311557.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمريكا تتهم إيران بمساعدة "أنصار الله" خلال هجماتها على السفن في البحر الأحمر

07:37 GMT 23.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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اتهم البيت الأبيض، إيران بالضلوع في الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.
وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني "أنصار الله"، عما وصفته بالسلوك المتهور.
وزعمت المتحدثة أن إيران تقدم لـ"أنصار الله" دعما قويا يشمل طائرات مسيرة وصواريخ، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.
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وبحسب المسؤولة الأمريكية، فإن "الدعم الإيراني مكن الحوثيين، طيلة أزمة غزة، من شن هجمات ضد إسرائيل وأهداف بحرية في البحر الأحمر".
وأكدت واتسون أن واشنطن تجري "مشاورات مكثفة مع حلفائها وشركائها" حول كيفية الرد على هذه الهجمات.
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
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