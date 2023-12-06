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"أنصار الله" تؤكد أنها لا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
"أنصار الله" تؤكد أنها لا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
صرح عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد البخيتي، أمس الثلاثاء، بأن عمليات الجماعة في البحر الأحمر وبحر العرب لها أهداف إنسانية وأخلاقية... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T00:01+0000
2023-12-06T00:05+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن البخيتي قوله في منشور عبر منصة "إكس"، بأنه "إذا كانت دول العالم قصرت في أداء واجبها، أخلاقيا وإنسانيا، من أجل وقف جرائم الإبادة في غزة، فننصحها بعدم التورط في دعم مرتكبيها".وأضاف القيادي اليمني بأن العمليات العسكرية لأنصار الله ستستمر وستتوسع ضد إسرائيل حتى "توقف جرائمها بحق الفلسطينيين"، مؤكدا أنه "لن تثنينا تهديدات الدول المتحالفة معه، مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وحتى لو اضطررنا إلى مواجهة العالم كله".وفي وقت سابق، وقّع رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، أمس الثلاثاء، على "القانون رقم 4 لسنة 1445هـ (2023) بشأن حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها".وأفادت وكالة "سبأ" التابعة لـ"أنصار الله"، بأن "القانون يهدف إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".يذكر أن جماعة "أنصار الله" كانت قد أعلنت، مساء الأحد الماضي، "تنفيذ القواتُ البحريةُ عملية استهداف لسفينتينِ إسرائيليتينِ في باب المندب، هما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة "نمبر ناين".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله،" يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عمليةُ الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتينِ الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
https://sputnikarabic.ae/20231204/إيران-تنفي-تزويد-أنصار-الله-بمسيرات-لمهاجمة-السفن-في-البحر-الأحمر-1083733914.html
https://sputnikarabic.ae/20231203/صحيفة-تكشف-عن-أول-تحرك-من-إسرائيل-بعد-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1083716739.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"أنصار الله" تؤكد أنها لا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

00:01 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 00:05 GMT 06.12.2023)
© AP Photo / DIMITRI MESSINISسفينة في البحر الأحمر
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / DIMITRI MESSINIS
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صرح عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد البخيتي، أمس الثلاثاء، بأن عمليات الجماعة في البحر الأحمر وبحر العرب لها أهداف إنسانية وأخلاقية معلَنة ومعروفة للجميع، ولا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن البخيتي قوله في منشور عبر منصة "إكس"، بأنه "إذا كانت دول العالم قصرت في أداء واجبها، أخلاقيا وإنسانيا، من أجل وقف جرائم الإبادة في غزة، فننصحها بعدم التورط في دعم مرتكبيها".
وأضاف القيادي اليمني بأن العمليات العسكرية لأنصار الله ستستمر وستتوسع ضد إسرائيل حتى "توقف جرائمها بحق الفلسطينيين"، مؤكدا أنه "لن تثنينا تهديدات الدول المتحالفة معه، مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وحتى لو اضطررنا إلى مواجهة العالم كله".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
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وفي وقت سابق، وقّع رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، أمس الثلاثاء، على "القانون رقم 4 لسنة 1445هـ (2023) بشأن حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها".
وأفادت وكالة "سبأ" التابعة لـ"أنصار الله"، بأن "القانون يهدف إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
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يذكر أن جماعة "أنصار الله" كانت قد أعلنت، مساء الأحد الماضي، "تنفيذ القواتُ البحريةُ عملية استهداف لسفينتينِ إسرائيليتينِ في باب المندب، هما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة "نمبر ناين".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله،" يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عمليةُ الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتينِ الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
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