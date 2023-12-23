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https://sputnikarabic.ae/20231223/تركيا-تعفي-4-دول-خليجية-من-تأشيرتها-لغرض-السياحة-1084392249.html
تركيا تعفي 4 دول خليجية من تأشيرتها لغرض السياحة
تركيا تعفي 4 دول خليجية من تأشيرتها لغرض السياحة
أعلنت تركيا، اليوم السبت، إعفاء 6 دول من التأشيرة للقادمين إليها من أجل السياحة.‏ 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T13:31+0000
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ونشرت الصحيفة الرسمية التركية، مرسوما رئاسيا، يقضي بإعفاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وأمريكا وكندا، من تأشيرة الدخول عند زيارة البلاد، لأغراض سياحية.ويشمل الإعفاء من التأشيرة (فيزا)، حملة جواز السفر العادي من مواطني الدول المذكورة، ولمدة 90 يوما في كل 180 يوم.وأفادت وزارة السياحة التركية، الشهر الماضي، أن البلاد تقترب من العدد المستهدف للسياح، وهو 60 مليون سائح في عام 2023، فيما تجاوز إجمالي عدد الزوار الذين اختاروا تركيا 50.2 مليونا خلال 10 أشهر من العام الحالي.وأضافت في بيان لها أن من بين الدول التي أرسلت أكبر عدد من الزوار إلى تركيا، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول، احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الأولى بزيادة قدرها 26.02%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وبواقع 5 ملايين و838 ألف و203 أشخاص.
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أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي

تركيا تعفي 4 دول خليجية من تأشيرتها لغرض السياحة

13:31 GMT 23.12.2023
© AFP 2023 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
مدينة إسطنبول
© AFP 2023 / SEZAYI ERKEN
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أعلنت تركيا، اليوم السبت، إعفاء 6 دول من التأشيرة للقادمين إليها من أجل السياحة.‏
ونشرت الصحيفة الرسمية التركية، مرسوما رئاسيا، يقضي بإعفاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وأمريكا وكندا، من تأشيرة الدخول عند زيارة البلاد، لأغراض سياحية.
ويشمل الإعفاء من التأشيرة (فيزا)، حملة جواز السفر العادي من مواطني الدول المذكورة، ولمدة 90 يوما في كل 180 يوم.
وأفادت وزارة السياحة التركية، الشهر الماضي، أن البلاد تقترب من العدد المستهدف للسياح، وهو 60 مليون سائح في عام 2023، فيما تجاوز إجمالي عدد الزوار الذين اختاروا تركيا 50.2 مليونا خلال 10 أشهر من العام الحالي.
وأضافت في بيان لها أن من بين الدول التي أرسلت أكبر عدد من الزوار إلى تركيا، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول، احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الأولى بزيادة قدرها 26.02%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وبواقع 5 ملايين و838 ألف و203 أشخاص.
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