https://sputnikarabic.ae/20231223/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-110-مناطق-1084387528.html

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 110 مناطق

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 110 مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية قامت بدحر القوى العاملة... 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T11:37+0000

2023-12-23T11:37+0000

2023-12-23T11:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

الجيش الروسي

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كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال النهار ستة صواريخ من منظومات الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارس" و"أوراغان"، وذلك بحسب بيان الدفاع الروسية.في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 554 طائرة، 261 طائرة هليكوبتر، 9991 طائرة مسيرة، 442 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 14279 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، 1189 مركبة قتالية متعددة الأنظمة لإطلاق الصواريخ، و7462 مدفعاً ميدانياً، وأيضاً 16618 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، وذلك وفقا لبيان الدفاع الروسية.وأضافت الدفاع الروسية للصحفيين: "أطلقت وحدات تابعة لمجموعة "الغرب" الروسية النار على مجموعات هجومية متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأبطلت القوات الروسية هذا الهجوم محتفظة بمواقع دفاعية ذات أهمية كبيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231223/الجيش-الروسي-يحكم-السيطرة-على-8-نقاط-للقوات-الأوكرانية-بمحور-جنوب-دونيتسك-1084376671.html

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روسيا, العالم, رصد عسكري, الجيش الروسي