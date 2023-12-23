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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231223/الجيش-الروسي-يحكم-السيطرة-على-8-نقاط-للقوات-الأوكرانية-بمحور-جنوب-دونيتسك-1084376671.html
الجيش الروسي يحكم السيطرة على 8 نقاط للقوات الأوكرانية بمحور جنوب دونيتسك
الجيش الروسي يحكم السيطرة على 8 نقاط للقوات الأوكرانية بمحور جنوب دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، أن القوات الأوكرانية فقدت السيطرة على 8 نقاط إطلاق نار بعيدة المدى على محور... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T03:48+0000
2023-12-23T03:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف في تصريح لـ "سبوتنيك"، "فقد العدو 8 نقاط إطلاق نار بعيدة المدى، وشاحنتين صغيرتين، ونحو 115 من المسلحين بين قتيل وجريح خلال يوم واحد".وأشار غوردييف إلى أن طائرات ومدفعية الجيش الروسي، بالإضافة إلى أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة استهدفت نقاط تجمع وانتشار مؤقتة ومناطق تمركز القوات الأوكرانية التابعة للواء 79 المحمول جوا، واللواء 72 الميكانيكي، واللواء 58 المشاة الميكانيكي بالجيش الأوكراني في مناطق نوفوميخيلوفكا، وكونستانتينوفكا، وأوغليدار، وبريتشيستوفكا، وأروجايني.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231223/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أغلب-القادة-والضباط-بالجيش-الأوكراني-يمقتون-زيلينسكي-1084376464.html
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القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

الجيش الروسي يحكم السيطرة على 8 نقاط للقوات الأوكرانية بمحور جنوب دونيتسك

03:48 GMT 23.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، أن القوات الأوكرانية فقدت السيطرة على 8 نقاط إطلاق نار بعيدة المدى على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف في تصريح لـ "سبوتنيك"، "فقد العدو 8 نقاط إطلاق نار بعيدة المدى، وشاحنتين صغيرتين، ونحو 115 من المسلحين بين قتيل وجريح خلال يوم واحد".
وأشار غوردييف إلى أن طائرات ومدفعية الجيش الروسي، بالإضافة إلى أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة استهدفت نقاط تجمع وانتشار مؤقتة ومناطق تمركز القوات الأوكرانية التابعة للواء 79 المحمول جوا، واللواء 72 الميكانيكي، واللواء 58 المشاة الميكانيكي بالجيش الأوكراني في مناطق نوفوميخيلوفكا، وكونستانتينوفكا، وأوغليدار، وبريتشيستوفكا، وأروجايني.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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