https://sputnikarabic.ae/20231223/غوتيريش-مقتل-136-من-موظفينا-في-غزة-شيء-لم-نشهده-طوال-تاريخ-الأمم-المتحدة-1084385818.html
غوتيريش: مقتل 136 من موظفينا في غزة شيء لم نشهده طوال تاريخ الأمم المتحدة
غوتيريش: مقتل 136 من موظفينا في غزة شيء لم نشهده طوال تاريخ الأمم المتحدة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن 136 من موظفي المنظمة في غزة قتلوا خلال الحرب الجارية، مشددًا على أن ذلك شيء لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T10:31+0000
2023-12-23T10:31+0000
2023-12-23T10:31+0000
منظمة الأمم المتحدة
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1c/1082567557_0:152:1581:1041_1920x0_80_0_0_31168b67537c74a960ff8ebc201c6fb2.jpg
وقال غوتيريش، عبر موقع "إكس"، اليوم السبت: "قُتل 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يومًا، وهو أمر لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".وأضاف أن معظم موظفي الأمم المتحدة في غزة "أجبروا على ترك منازلهم".وأتم قائلا: "إنني أشيد بهم وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين في غزة".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231210/غوتيريش-لن-أتخلى-عن-النداءات-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083951241.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1c/1082567557_177:0:1581:1053_1920x0_80_0_0_ca2d1bd1b72729a0299edde89d051135.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
غوتيريش: مقتل 136 من موظفينا في غزة شيء لم نشهده طوال تاريخ الأمم المتحدة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن 136 من موظفي المنظمة في غزة قتلوا خلال الحرب الجارية، مشددًا على أن ذلك شيء لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة.
وقال غوتيريش
، عبر موقع "إكس"، اليوم السبت: "قُتل 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يومًا، وهو أمر لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".
وأضاف أن معظم موظفي الأمم المتحدة في غزة "أجبروا على ترك منازلهم".
وأتم قائلا: "إنني أشيد بهم وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين في غزة".
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.