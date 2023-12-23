https://sputnikarabic.ae/20231223/غوتيريش-مقتل-136-من-موظفينا-في-غزة-شيء-لم-نشهده-طوال-تاريخ-الأمم-المتحدة-1084385818.html

غوتيريش: مقتل 136 من موظفينا في غزة شيء لم نشهده طوال تاريخ الأمم المتحدة

غوتيريش: مقتل 136 من موظفينا في غزة شيء لم نشهده طوال تاريخ الأمم المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن 136 من موظفي المنظمة في غزة قتلوا خلال الحرب الجارية، مشددًا على أن ذلك شيء لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة. 23.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال غوتيريش، عبر موقع "إكس"، اليوم السبت: "قُتل 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يومًا، وهو أمر لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".وأضاف أن معظم موظفي الأمم المتحدة في غزة "أجبروا على ترك منازلهم".وأتم قائلا: "إنني أشيد بهم وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين في غزة".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231210/غوتيريش-لن-أتخلى-عن-النداءات-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083951241.html

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