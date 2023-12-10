https://sputnikarabic.ae/20231210/غوتيريش-لن-أتخلى-عن-النداءات-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083951241.html

غوتيريش: لن أتخلى عن النداءات لوقف إطلاق النار في غزة

غوتيريش: لن أتخلى عن النداءات لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أنه لن يتخلى عن الدعوة إلى وقف إطلاق ‏النار لأسباب إنسانية في غزة، مضيفًا أن الحرب قوضت مصداقية... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T13:50+0000

2023-12-10T13:50+0000

2023-12-10T13:50+0000

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جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الـ21 لـ"منتدى الدوحة"، في الوقت الذي استخدمت فيه واشنطن حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة الماضي، ضد طلب مقترح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.وأردف غوتيريش: "لن أستسلم".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد وجّه رسالة غير مسبوقة (لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية) إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، محذرًا من مخاطرها على مستوى العالم، ومن أن النظام العام في القطاع يوشك على أن ينهار بالكامل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231207/تفعيل-المادة-99-من-ميثاق-الأمم-المتحدة-ما-أهمية-خطوة-غوتيريش-وتأثيرها-على-إسرائيل-1083860706.html

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أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي