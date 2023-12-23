https://sputnikarabic.ae/20231223/مدير-منظمة-الصحة-العالمية-سكان-غزة-يبيعون-ممتلكاتهم-لمواجهة-الجوع-1084384304.html
مدير منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع
مدير منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السكان في قطاع غزة يبيعون ممتلكاتهم للحصول على الغذاء، داعيا إلى تسريع تدفق المساعدات إلى... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T09:47+0000
2023-12-23T09:47+0000
2023-12-23T09:47+0000
طوفان الأقصى
منظمة الصحة العالمية
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0b/1073387003_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_1bd4aafd86d2834eabfc1611ae118631.jpg
وأضاف غيبريسوس عبر موقع "إكس"، أن الصراع المستمر منذ فترة طويلة حال دون الوصول إلى الغذاء المطلوب وغيره من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.وتابع: "الآباء والأمهات يجوعون حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام".وأوضح أن "4 من كل 5 أسر في شمال غزة، ونصف الأسر المهجرة في الجنوب، تقضي أياما ولياليا كاملة دون طعام".وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، العالم بضرورة تحسين عاجل في الأمن الغذائي من خلال تسريع تدفق المساعدات إلى غزة.كما طالب باستعادة خدمات الصحة والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-غارات-فقط-وانسحاب-القوات-البرية-إسرائيل-تستعد-لمرحلة-جديدة-في-غزة--1084382562.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0b/1073387003_13:0:901:666_1920x0_80_0_0_409a355d638a6ca2fbfd82262d5d73c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, منظمة الصحة العالمية, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, منظمة الصحة العالمية, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مدير منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السكان في قطاع غزة يبيعون ممتلكاتهم للحصول على الغذاء، داعيا إلى تسريع تدفق المساعدات إلى القطاع.
وأضاف غيبريسوس عبر موقع "إكس"، أن الصراع المستمر منذ فترة طويلة حال دون الوصول إلى الغذاء المطلوب وغيره من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وشدد على أن هناك مجاعة في غزة، موضحا أن "الناس هناك يبيعون ممتلكاتهم مقابل الغذاء".
وتابع: "الآباء والأمهات يجوعون حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام".
وأوضح أن "4 من كل 5 أسر في شمال غزة، ونصف الأسر المهجرة في الجنوب، تقضي أياما ولياليا كاملة دون طعام".
وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، العالم بضرورة تحسين عاجل في الأمن الغذائي من خلال تسريع تدفق المساعدات
إلى غزة.
كما طالب باستعادة خدمات الصحة والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل
قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.