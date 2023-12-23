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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231223/وزير-الدفاع-الإيطالي-يجب-البحث-عن-حل-سياسي-للنزاع-في-أوكرانيا-1084399590.html
وزير الدفاع الإيطالي: يجب البحث عن حل سياسي للنزاع في أوكرانيا
وزير الدفاع الإيطالي: يجب البحث عن حل سياسي للنزاع في أوكرانيا
أكد وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع الجاري في أوكرانيا. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T23:02+0000
2023-12-23T23:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كروسيتو في تصريحات نقلتها قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، إن "الحرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين، وأعتقد أنه من المهم البحث عن طرق تؤدي إلى حل سياسي بالتوازي مع الجهود العسكرية والدعم المقدم لأوكرانيا".وسبق وأن شدد كروسيتو على ضرورة التوصل إلى "هدنة إنسانية"، لتسوية النزاع في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الصراع خلال 8 أشهر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231223/ضربات-تكتيكية-روسية-تستهدف-اللواء-67-الميكانيكي-الأوكراني-1084387912.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الإيطالي: يجب البحث عن حل سياسي للنزاع في أوكرانيا

23:02 GMT 23.12.2023
© AFP 2023 / ANGELO CARCONIوزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو
وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© AFP 2023 / ANGELO CARCONI
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أكد وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع الجاري في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال كروسيتو في تصريحات نقلتها قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، إن "الحرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين، وأعتقد أنه من المهم البحث عن طرق تؤدي إلى حل سياسي بالتوازي مع الجهود العسكرية والدعم المقدم لأوكرانيا".

وأضاف كروسيتو أن ما لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية يمكن تحقيقه عبر فتح جبهات دبلوماسية وسياسية للوصول إلى نفس النتيجة من خلال المفاوضات السلمية.

وسبق وأن شدد كروسيتو على ضرورة التوصل إلى "هدنة إنسانية"، لتسوية النزاع في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الصراع خلال 8 أشهر.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربات تكتيكية روسية تستهدف اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
11:54 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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