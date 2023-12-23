https://sputnikarabic.ae/20231223/وزير-الدفاع-الإيطالي-يجب-البحث-عن-حل-سياسي-للنزاع-في-أوكرانيا-1084399590.html
وزير الدفاع الإيطالي: يجب البحث عن حل سياسي للنزاع في أوكرانيا
وزير الدفاع الإيطالي: يجب البحث عن حل سياسي للنزاع في أوكرانيا
أكد وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع الجاري في أوكرانيا. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T23:02+0000
2023-12-23T23:02+0000
2023-12-23T23:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كروسيتو في تصريحات نقلتها قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، إن "الحرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين، وأعتقد أنه من المهم البحث عن طرق تؤدي إلى حل سياسي بالتوازي مع الجهود العسكرية والدعم المقدم لأوكرانيا".وسبق وأن شدد كروسيتو على ضرورة التوصل إلى "هدنة إنسانية"، لتسوية النزاع في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الصراع خلال 8 أشهر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231223/ضربات-تكتيكية-روسية-تستهدف-اللواء-67-الميكانيكي-الأوكراني-1084387912.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الإيطالي: يجب البحث عن حل سياسي للنزاع في أوكرانيا
أكد وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع الجاري في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال كروسيتو في تصريحات نقلتها قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، إن "الحرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين، وأعتقد أنه من المهم البحث عن طرق تؤدي إلى حل سياسي بالتوازي مع الجهود العسكرية والدعم المقدم لأوكرانيا".
وأضاف كروسيتو أن ما لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية يمكن تحقيقه عبر فتح جبهات دبلوماسية وسياسية للوصول إلى نفس النتيجة من خلال المفاوضات السلمية.
وسبق وأن شدد كروسيتو على ضرورة التوصل إلى "هدنة إنسانية"، لتسوية النزاع في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الصراع خلال 8 أشهر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.