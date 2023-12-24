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https://sputnikarabic.ae/20231224/أفريقيا-الوسطى-ترغب-بالانضمام-لـبريكس-لكن-عليها-أولا-تلبية-المعايير-المطلوبة-1084403942.html
أفريقيا الوسطى ترغب بالانضمام لـ"بريكس" لكن عليها أولا تلبية المعايير المطلوبة
أفريقيا الوسطى ترغب بالانضمام لـ"بريكس" لكن عليها أولا تلبية المعايير المطلوبة
أعربت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، اليوم الأحد، عن رغبة بلادها بالانضمام لـ"بريكس" في المستقبل، مشيرة إلى ضرورة تلبية المعايير... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T08:33+0000
2023-12-24T08:33+0000
العالم
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وقالت تيمون في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "من المهم أن تنتمي جمهورية أفريقيا الوسطى إلى إحدى هذه المجموعات الكبيرة لأنها بمثابة دعم".وتابعت: "لذلك بالطبع ترغب أفريقيا الوسطى بالانتماء إلى "بريكس"، لكن علينا أن نكون واقعيين وأن نكون على مستوى المعايير المطلوبة".ونوهت وزيرة الخارجية بأن بانغي لا تلبي المعايير للانضمام إلى "بريكس" اليوم، "لكننا سنعمل في هذا الاتجاه وأفريقيا الوسطى لديها جميع المكونات لأن تكون من بين البلدان القوية اقتصاديا"، مضيفة بالقول: "لقد انضمت دول جديدة إلى "بريكس" أثناء القمة الأخيرة ونريد أن نوسع تعاوننا ليشمل المزيد من دول بريكس".وأشارت تيمون إلى أن "بريكس على قمة العالم اليوم ونحن بحاجة إلى الدعم والمساعدة للتطور ونظرًا لأن المجموعات الكبيرة هي التي تنجو في المواقف الصعبة في العالم".وكان السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، قد صرح لـ"سبوتنيك" في تموز/ يوليو الماضي، بأن الجمهورية على استعداد للتعاون مع مجموعة "بريكس"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحديث حتى الآن لا يدور عن الانضمام.وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن ممثل غرب ووسط أفريقيا في مجموعة "بريكس"، أهوا دون ميلو، لـ"سبوتنيك" أن المجموعة اختارت 7 مشروعات في مجالات متنوعة في أفريقيا الوسطى لتمويلها، لافتًا إلى كون التمويل متوفر بالفعل، بحيث يبدأ تنفيذ المشروعات المختارة بعد فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
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أفريقيا الوسطى ترغب بالانضمام لـ"بريكس" لكن عليها أولا تلبية المعايير المطلوبة

08:33 GMT 24.12.2023
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
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أعربت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، اليوم الأحد، عن رغبة بلادها بالانضمام لـ"بريكس" في المستقبل، مشيرة إلى ضرورة تلبية المعايير المطلوبة في البداية.
وقالت تيمون في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "من المهم أن تنتمي جمهورية أفريقيا الوسطى إلى إحدى هذه المجموعات الكبيرة لأنها بمثابة دعم".
وتابعت: "لذلك بالطبع ترغب أفريقيا الوسطى بالانتماء إلى "بريكس"، لكن علينا أن نكون واقعيين وأن نكون على مستوى المعايير المطلوبة".
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ونوهت وزيرة الخارجية بأن بانغي لا تلبي المعايير للانضمام إلى "بريكس" اليوم، "لكننا سنعمل في هذا الاتجاه وأفريقيا الوسطى لديها جميع المكونات لأن تكون من بين البلدان القوية اقتصاديا"، مضيفة بالقول: "لقد انضمت دول جديدة إلى "بريكس" أثناء القمة الأخيرة ونريد أن نوسع تعاوننا ليشمل المزيد من دول بريكس".
وأشارت تيمون إلى أن "بريكس على قمة العالم اليوم ونحن بحاجة إلى الدعم والمساعدة للتطور ونظرًا لأن المجموعات الكبيرة هي التي تنجو في المواقف الصعبة في العالم".
وكان السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، قد صرح لـ"سبوتنيك" في تموز/ يوليو الماضي، بأن الجمهورية على استعداد للتعاون مع مجموعة "بريكس"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحديث حتى الآن لا يدور عن الانضمام.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن ممثل غرب ووسط أفريقيا في مجموعة "بريكس"، أهوا دون ميلو، لـ"سبوتنيك" أن المجموعة اختارت 7 مشروعات في مجالات متنوعة في أفريقيا الوسطى لتمويلها، لافتًا إلى كون التمويل متوفر بالفعل، بحيث يبدأ تنفيذ المشروعات المختارة بعد فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
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