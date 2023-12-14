https://sputnikarabic.ae/20231214/خبير-إماراتي-يرشح-الدرهم-كعملة-أساسية-للتبادل-التجاري-بين-دول-بريكس-1084098722.html
خبير إماراتي يرشح الدرهم كعملة أساسية للتبادل التجاري بين دول "بريكس"
خبير إماراتي يرشح الدرهم كعملة أساسية للتبادل التجاري بين دول "بريكس"
قال المستشار الاقتصادي في مركز دبي لبحوث السياسات العامة، الدكتور إبراهيم كرسني، اليوم الخميس، إن "المدفوعات بين الدول بالعملة المحلية هو تقليد ليس بالجديد... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T14:16+0000
2023-12-14T14:16+0000
2023-12-14T14:16+0000
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وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لكن هذه الممارسة ازدادت وتعمقت بعد الأزمة الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها على روسيا، لكن هذه المرة ليست بين روسيا والإمارات فقط، ولكن تم الاتفاق مع الهند لشراء النفط الروسي بالدرهم الإماراتي، لأن سعر الدرهم ثابت في مقابل الدولار الأمريكي".وأكد الخبير أن "جميع هذه العوامل، وما تشكله دولة الإمارات من وزن داخل منظمتي "أوبك+" و"بريكس+"، فإنني أرشح أن يكون الدرهم الإماراتي من أهم عملات التدوال بين هذه الدول، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وبالتأكيد سيلعب الدرهم الإماراتي هذا الدور، إذا ما توسعت الشقة بين دول ما أصبح يعرف بـ"الجنوب العالمي"، والدول الغربية المهيمنة على النظام العالمي برمّته".
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-جنوب-أفريقيا-مصر-والسعودية-والإمارات-وإيران-وإثيوبيا-والأرجنتين-أعضاء-جدد-في-بريكس-1080373186.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجموعة بريكس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, العالم العربي, الأخبار
مجموعة بريكس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, العالم العربي, الأخبار
خبير إماراتي يرشح الدرهم كعملة أساسية للتبادل التجاري بين دول "بريكس"
حصري
قال المستشار الاقتصادي في مركز دبي لبحوث السياسات العامة، الدكتور إبراهيم كرسني، اليوم الخميس، إن "المدفوعات بين الدول بالعملة المحلية هو تقليد ليس بالجديد بالنسبة للإمارات، إذ بدأ بالتجارة مع الصين، وليس هذا فحسب، بل أن بنك "الإمارات دبي الوطني" فتح فرعا له في الصين خصيصا لهذا الغرض".
وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لكن هذه الممارسة ازدادت وتعمقت بعد الأزمة الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها على روسيا، لكن هذه المرة ليست بين روسيا والإمارات فقط، ولكن تم الاتفاق مع الهند لشراء النفط الروسي بالدرهم الإماراتي، لأن سعر الدرهم ثابت في مقابل الدولار الأمريكي".
وأضاف كرسني: "وبعد توسع منظمة "بريكس+" لتشمل 6 دول جديدة، هي مصر وإثيوبيا والإمارات وإيران والسعودية والأرجنتين، ابتداءا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، فإنها ستشكل حوالي 31.1٪ من الناتج المحلي العالمي، أي ما يعادل حجم الاتحاد الأوروبي، وحوالي 25% من حجم التجارة الخارجية العالمية، بالإضافة إلى أنها ستشكل حوالي 42% من سكان العالم، مما سيكون له تأثيرات كبيرة وعميقة، ليس فقط على الاقتصاد العالمي، وإنما على تركيبة العالم الجيوسياسية بالكامل".
وأكد الخبير أن "جميع هذه العوامل، وما تشكله دولة الإمارات من وزن داخل منظمتي "أوبك+" و"بريكس+"، فإنني أرشح أن يكون الدرهم الإماراتي
من أهم عملات التدوال بين هذه الدول، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وبالتأكيد سيلعب الدرهم الإماراتي هذا الدور، إذا ما توسعت الشقة بين دول ما أصبح يعرف بـ"الجنوب العالمي"، والدول الغربية المهيمنة على النظام العالمي برمّته".