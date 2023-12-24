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البنتاغون: مدمرة أمريكية أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحوها جنوب البحر الأحمر
البنتاغون: مدمرة أمريكية أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحوها جنوب البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إسقاط المدمرة "يو إس إس لابون" 4 طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية نحوها في البحر الأحمر. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T01:16+0000
2023-12-24T01:16+0000
2023-12-24T02:16+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، "بين الساعة 3 و8 مساء بتوقيت صنعاء، كانت السفينة يو إس إس لابون تقوم بدوريات في جنوب البحر الأحمر كجزء من عملية حارس الازدهار، وأسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقت من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وكانت متجهة نحو المدمرة يو إس إس لابون".وأضافت القيادة المركزية أن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات أو أضرار.وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن نحو ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، دون أن تسفر عمليات الإطلاق عن وقوع أضرار أو إصابات بالسفن المتواجدة في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20231223/عبد-اللهيان-رفضنا-طلب-واشنطن-بشأن-حث-أنصار-الله-على-وقف-عملياتها-ضد-إسرائيل-1084399159.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أنصار الله, العالم, البحر الأحمر, غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أنصار الله, العالم, البحر الأحمر, غزة
البنتاغون: مدمرة أمريكية أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحوها جنوب البحر الأحمر
01:16 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 02:16 GMT 24.12.2023)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إسقاط المدمرة "يو إس إس لابون" 4 طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية نحوها في البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، "بين الساعة 3 و8 مساء بتوقيت صنعاء، كانت السفينة يو إس إس لابون تقوم بدوريات في جنوب البحر الأحمر كجزء من عملية حارس الازدهار
، وأسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقت من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وكانت متجهة نحو المدمرة يو إس إس لابون".
وأضافت القيادة المركزية أن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات أو أضرار.
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن نحو ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، دون أن تسفر عمليات الإطلاق عن وقوع أضرار أو إصابات بالسفن المتواجدة في المنطقة.