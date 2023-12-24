https://sputnikarabic.ae/20231224/البنتاغون-مدمرة-أمريكية-أسقطت-4-طائرات-مسيرة-أطلقها-الحوثيون-نحوها-جنوب-البحر-الأحمر-1084399847.html

البنتاغون: مدمرة أمريكية أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحوها جنوب البحر الأحمر

البنتاغون: مدمرة أمريكية أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحوها جنوب البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إسقاط المدمرة "يو إس إس لابون" 4 طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية نحوها في البحر الأحمر. 24.12.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، "بين الساعة 3 و8 مساء بتوقيت صنعاء، كانت السفينة يو إس إس لابون تقوم بدوريات في جنوب البحر الأحمر كجزء من عملية حارس الازدهار، وأسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقت من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وكانت متجهة نحو المدمرة يو إس إس لابون".وأضافت القيادة المركزية أن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات أو أضرار.وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن نحو ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، دون أن تسفر عمليات الإطلاق عن وقوع أضرار أو إصابات بالسفن المتواجدة في المنطقة.

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