الجيش التركي: تحييد 25 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا خلال يومين
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، اليوم الأحد، تحييد 25 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، خلال عمليات شمالي العراق وسوريا، في اليومين الماضيين، لترتفع حصيلة من تم تحييدهم منذ بداية العام الحالي إلى 2156 عنصرا.
وحسب بيان وزارة الدفاع التركية، قال غولر، إنه "عقب تحييد 13 إرهابيا أمس السبت، تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق".
وأكد غولر أن "العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين".
Şehitlerimiz için! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/N0IszhhH04— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023
وذكر أن "الأهداف الإرهابية شمالي العراق وسوريا تم ضربها بنجاح كبير من قبل المقاتلات التركية".
وأشار إلى مقتل 12 جنديا وإصابة 13 آخرين يومي السبت والأحد.
ووفقا لبيان الدفاع التركية، "أدار غولر العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا".
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekâtları sonrasında kahraman pilotlarımıza seslenerek şunları söyledi:— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2023
EVLATLARIMIZIN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN… pic.twitter.com/NYJChluoHc
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.