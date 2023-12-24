عربي
https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-التركي-تحييد-25-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-العراق-وسوريا-خلال-يومين-1084405693.html
الجيش التركي: تحييد 25 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا خلال يومين
الجيش التركي: تحييد 25 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا خلال يومين
أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، اليوم الأحد، تحييد 25 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، خلال عمليات شمالي العراق وسوريا، في اليومين الماضيين، لترتفع حصيلة من... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T09:16+0000
2023-12-24T09:16+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العراق
الجيش التركي
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0d/1048107410_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_1b4c33ab11ef2ec2c9402457a26e94ff.jpg
وحسب بيان وزارة الدفاع التركية، قال غولر، إنه "عقب تحييد 13 إرهابيا أمس السبت، تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق".وأكد غولر أن "العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين".وذكر أن "الأهداف الإرهابية شمالي العراق وسوريا تم ضربها بنجاح كبير من قبل المقاتلات التركية".وأشار إلى مقتل 12 جنديا وإصابة 13 آخرين يومي السبت والأحد.ووفقا لبيان الدفاع التركية، "أدار غولر العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا".وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0d/1048107410_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_1f457e3a1faa1fe7a5530744e09e6782.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, الجيش التركي, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, الجيش التركي, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش التركي: تحييد 25 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا خلال يومين

09:16 GMT 24.12.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، اليوم الأحد، تحييد 25 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، خلال عمليات شمالي العراق وسوريا، في اليومين الماضيين، لترتفع حصيلة من تم تحييدهم منذ بداية العام الحالي إلى 2156 عنصرا.
وحسب بيان وزارة الدفاع التركية، قال غولر، إنه "عقب تحييد 13 إرهابيا أمس السبت، تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق".
وأكد غولر أن "العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين".
وذكر أن "الأهداف الإرهابية شمالي العراق وسوريا تم ضربها بنجاح كبير من قبل المقاتلات التركية".
وأشار إلى مقتل 12 جنديا وإصابة 13 آخرين يومي السبت والأحد.
ووفقا لبيان الدفاع التركية، "أدار غولر العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا".
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала