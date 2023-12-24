https://sputnikarabic.ae/20231224/صحفي-ألماني-يكشف-عن-مشكلة-خطيرة-يعاني-منها-الجيش-الأوكراني-1084409090.html
صحفي ألماني يكشف عن مشكلة خطيرة يعاني منها الجيش الأوكراني
صحفي ألماني يكشف عن مشكلة خطيرة يعاني منها الجيش الأوكراني
صرح الصحفي الألماني، جوليان ريبكي، أن المسؤولين الغربيين والأوكرانيين يقولون إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم مركبات مدرعة حديثة في الجبهة، بينما في الواقع... 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T10:56+0000
2023-12-24T10:56+0000
2023-12-24T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريبكي على موقع "إكس": "أي شخص كان على الجبهة مع جنود أوكرانيين يعرف مدى خطورة الوضع".وأشار إلى أن هذا يرجع إلى نقص قطع الغيار للمركبات المدرعة الغربية وعدم كفاية إنتاج السيارات النشطة في أوكرانيا. ووفقا لذلك، يضطر الجنود الأوكرانيون إلى دفع تكاليف الوقود وصيانة المركبات بأنفسهم.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي تمكنت من تدمير معدات ووسيلة نقل عسكرية أوكرانية على محور كوبيانسك.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قوات من الحرس الأول التابع لمجموعة "الغرب" دمرت شاحنة نقل عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، مضيفة أن "الطائرات المسيرة الروسية اكتشفت المعدات العسكرية التي كانت تخبئها القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الغابات في المنطقة العسكرية الشمالية".وقد صرحت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن المساعدات العسكرية الغربية لن تفيد أوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأي شحنة لنقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20231223/مسيرات-روسية-تستهدف-قوات-مشاة-أوكرانية-منتشرة-على-سكة-حديد-قرب-أرتيوموفسك-فيديو--1084377553.html
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روسيا
صحفي ألماني يكشف عن مشكلة خطيرة يعاني منها الجيش الأوكراني
صرح الصحفي الألماني، جوليان ريبكي، أن المسؤولين الغربيين والأوكرانيين يقولون إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم مركبات مدرعة حديثة في الجبهة، بينما في الواقع يقود الجنود الأوكرانيون سيارات مدنية قديمة.
وقال ريبكي على موقع "إكس": "أي شخص كان على الجبهة مع جنود أوكرانيين يعرف مدى خطورة الوضع".
وأضاف: "لا يتم استخدم المركبات غير المدرعة فحسب، بل تُستخدم في الغالب مركبات شخصية، وفي بعض الأحيان يتم استخدام سيارات قديمة جدًا للتنقل التي تكون فيها المركبات المحمية وفقًا لجميع المعايير الغربية أمرًا ضروريًا تمامًا".
وأشار إلى أن هذا يرجع إلى نقص قطع الغيار للمركبات المدرعة الغربية وعدم كفاية إنتاج السيارات النشطة في أوكرانيا. ووفقا لذلك، يضطر الجنود الأوكرانيون إلى دفع تكاليف الوقود وصيانة المركبات بأنفسهم.
وفقًا لريبكي، لن يتمكن الأوكرانيون من التعامل ماليًا مع إعادة التزود بالوقود، على سبيل المثال، سيارة مدرعة أمريكية من طراز "همفي"، بسبب ارتفاع استهلاك الوقود.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي تمكنت من تدمير معدات ووسيلة نقل عسكرية أوكرانية على محور كوبيانسك.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن قوات من الحرس الأول التابع لمجموعة "الغرب" دمرت شاحنة نقل عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، مضيفة أن "الطائرات المسيرة الروسية اكتشفت المعدات العسكرية التي كانت تخبئها القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الغابات في المنطقة العسكرية الشمالية".
وفي هذا الصدد، قال قائد المجموعة: "نحن نستهدف باستمرار معدات العدو وقوته البشرية وبسبب الخسائر الكبيرة في المركبات المدرعة، يضطر الأوكرانيون إلى نقل حمولتهم، بما في ذلك في المركبات العادية التي لا تتمتع بالحماية وغالباً ما تتعطل على الطرق الميدانية".
وقد صرحت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن المساعدات العسكرية الغربية لن تفيد أوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأي شحنة لنقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.