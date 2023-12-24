https://sputnikarabic.ae/20231224/فوتشيتش-يدعو-سكان-صربيا-إلى-عدم-القلق-جراء-الاضطرابات-في-بلغراد-1084424258.html
فوتشيتش يدعو سكان صربيا إلى عدم القلق جراء الاضطرابات في بلغراد
فوتشيتش يدعو سكان صربيا إلى عدم القلق جراء الاضطرابات في بلغراد
دعا الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، المواطنين إلى عدم القلق، فيما يتعلق بالاضطرابات في بلغراد، مشيرًا أن الأمر لا يتعلق بثورة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T19:37+0000
2023-12-24T19:37+0000
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وقال فوتشيتش، فيما يتعلق بمحاولة المتظاهرين، اليوم الأحد، اقتحام مبنى الجمعية الوطنية في بلغراد: "لا تقلقوا يا مواطني صربيا، وعلى الرغم من أن المشاهد درامية، إلا أننا نحب بلدنا ومدينتنا، لكننا لسنا معتادين على أن يدمر شخص منزلنا. لا توجد ثورة تحدث، ولن ينجحوا في أي من هذا".وقال فوتشيتش: "سيتم القبض على المسيئين، وستواصل سلطات الدولة المختصة التصرف وفقًا للقانون".وأوضح أنه يشارك 2490 شخصًا في الاحتجاجات، وقال: "نحن نحاول استخدام رد فعل لطيف حتى لا يتأذى أي متظاهر عشوائيًا".وشكر فوتشيتش أجهزة المخابرات الأجنبية التي حذرت القيادة الصربية، وزودتها بمعلومات تفيد بأنه يجري الإعداد لمحاولة "ثورة ملونة" في البلاد.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن أنصار المعارضة في صربيا، الذين يختلفون مع نتائج انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول، حاصروا مبنى مجلس الجمعية الوطنية في بلغراد وحاولوا كسر الأبواب وتحطيم النوافذ.
https://sputnikarabic.ae/20231209/وزير-الدفاع-الصربي-حكومة-بلدنا-لن-تفرض-عقوبات-على-روسيا-في-حال-ربح-الحزب-الحاكم-الانتخابات-1083926239.html
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بلغراد, العالم, أخبار العالم الآن
فوتشيتش يدعو سكان صربيا إلى عدم القلق جراء الاضطرابات في بلغراد
19:37 GMT 24.12.2023 (تم التحديث: 20:13 GMT 24.12.2023)
دعا الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، المواطنين إلى عدم القلق، فيما يتعلق بالاضطرابات في بلغراد، مشيرًا أن الأمر لا يتعلق بثورة.
وقال فوتشيتش، فيما يتعلق بمحاولة المتظاهرين، اليوم الأحد، اقتحام مبنى الجمعية الوطنية في بلغراد: "لا تقلقوا يا مواطني صربيا، وعلى الرغم من أن المشاهد درامية، إلا أننا نحب بلدنا ومدينتنا، لكننا لسنا معتادين على أن يدمر شخص منزلنا. لا توجد ثورة تحدث، ولن ينجحوا في أي من هذا".
وقال فوتشيتش: "سيتم القبض على المسيئين، وستواصل سلطات الدولة المختصة التصرف وفقًا للقانون".
وأوضح أنه يشارك 2490 شخصًا في الاحتجاجات، وقال: "نحن نحاول استخدام رد فعل لطيف حتى لا يتأذى أي متظاهر عشوائيًا".
وشكر فوتشيتش أجهزة المخابرات الأجنبية التي حذرت القيادة الصربية، وزودتها بمعلومات تفيد بأنه يجري الإعداد لمحاولة "ثورة ملونة" في البلاد.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن أنصار المعارضة في صربيا، الذين يختلفون مع نتائج انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول، حاصروا مبنى مجلس الجمعية الوطنية في بلغراد وحاولوا كسر الأبواب وتحطيم النوافذ.