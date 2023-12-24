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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231224/قائد-القوات-الأمريكية-السابق-في-أوروبا-يؤكد-فشل-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1084404830.html
قائد القوات الأمريكية السابق في أوروبا يؤكد فشل الهجوم الأوكراني المضاد
قائد القوات الأمريكية السابق في أوروبا يؤكد فشل الهجوم الأوكراني المضاد
قال القائد العام السابق للقوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال بن هودجز، إن الدول الغربية هي المسؤولة عن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T08:38+0000
2023-12-24T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بن هودجز على قناة "Silicon Curtain" في "يوتيوب": "لقد شعرت بخيبة أمل لأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن النتائج التي كنا نأملها جميعا، وبصراحة النتائج التي توقعتها. لقد فشلنا نحن الغرب، وليس أوكرانيا".وأشار إلى أن الدول الغربية لم تكن قادرة على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بكل ما هو ضروري للهجوم.وفقا لهودجز، فإن أوكرانيا كانت تفتقر إلى القوة الجوية والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى وغيرها من المعدات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231223/ضربات-تكتيكية-روسية-تستهدف-اللواء-67-الميكانيكي-الأوكراني-1084387912.html
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روسيا

قائد القوات الأمريكية السابق في أوروبا يؤكد فشل الهجوم الأوكراني المضاد

08:38 GMT 24.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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قال القائد العام السابق للقوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال بن هودجز، إن الدول الغربية هي المسؤولة عن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بن هودجز على قناة "Silicon Curtain" في "يوتيوب": "لقد شعرت بخيبة أمل لأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن النتائج التي كنا نأملها جميعا، وبصراحة النتائج التي توقعتها. لقد فشلنا نحن الغرب، وليس أوكرانيا".
وأشار إلى أن الدول الغربية لم تكن قادرة على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بكل ما هو ضروري للهجوم.
وفقا لهودجز، فإن أوكرانيا كانت تفتقر إلى القوة الجوية والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى وغيرها من المعدات.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربات تكتيكية روسية تستهدف اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
أمس, 11:54 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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Военнослужащий ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:02 GMT
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