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https://sputnikarabic.ae/20231224/لاعب-يعرقل-كلوب-لقطة-كوميدية-في-مباراة-ليفربول-وأرسنال-فيديو-1084407678.html
لاعب يعرقل كلوب... لقطة كوميدية في مباراة ليفربول وأرسنال... فيديو
لاعب يعرقل كلوب... لقطة كوميدية في مباراة ليفربول وأرسنال... فيديو
شهدت مباراة ليفربول وأرسنال واقعة كوميدية تسببت في سقوط الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز". 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T10:10+0000
2023-12-24T10:10+0000
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رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
نادي الفيديو
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وكانت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي، وسط صراع مثير بين الفريقين على الصدارة.وتقدم أرسنال في الدقيقة 4 ثم تعادل محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 29.وشهدت الدقيقة 33، قيام بوكايو ساكا لاعب أرسنال بتدخل قوي على اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس ظهير أيسر ليفربول في كرة مشتركة بينهما على خط التماس.ودون قصد، تسبب لاعب ليفربول في إسقاط كلوب على الأرض قبل أن ينهض سريعا.وتعرض تسيميكاس للإصابة في الكتف ليغادر الملعب مصاباً، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأصبح رصيد أرسنال (40 نقطة) في صدارة الدوري الإنجليزي، فيما جاء ليفربول في المركز الثاني برصيد (39 نقطة).
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, نادي الفيديو
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, نادي الفيديو

لاعب يعرقل كلوب... لقطة كوميدية في مباراة ليفربول وأرسنال... فيديو

10:10 GMT 24.12.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFالألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول
الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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شهدت مباراة ليفربول وأرسنال واقعة كوميدية تسببت في سقوط الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز".
وكانت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي، وسط صراع مثير بين الفريقين على الصدارة.
وتقدم أرسنال في الدقيقة 4 ثم تعادل محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 29.
وشهدت الدقيقة 33، قيام بوكايو ساكا لاعب أرسنال بتدخل قوي على اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس ظهير أيسر ليفربول في كرة مشتركة بينهما على خط التماس.
ودون قصد، تسبب لاعب ليفربول في إسقاط كلوب على الأرض قبل أن ينهض سريعا.
وتعرض تسيميكاس للإصابة في الكتف ليغادر الملعب مصاباً، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأصبح رصيد أرسنال (40 نقطة) في صدارة الدوري الإنجليزي، فيما جاء ليفربول في المركز الثاني برصيد (39 نقطة).
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