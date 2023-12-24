https://sputnikarabic.ae/20231224/لاعب-يعرقل-كلوب-لقطة-كوميدية-في-مباراة-ليفربول-وأرسنال-فيديو-1084407678.html
لاعب يعرقل كلوب... لقطة كوميدية في مباراة ليفربول وأرسنال... فيديو
لاعب يعرقل كلوب... لقطة كوميدية في مباراة ليفربول وأرسنال... فيديو
شهدت مباراة ليفربول وأرسنال واقعة كوميدية تسببت في سقوط الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز". 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T10:10+0000
2023-12-24T10:10+0000
2023-12-24T10:10+0000
مجتمع
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
نادي الفيديو
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وكانت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي، وسط صراع مثير بين الفريقين على الصدارة.وتقدم أرسنال في الدقيقة 4 ثم تعادل محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 29.وشهدت الدقيقة 33، قيام بوكايو ساكا لاعب أرسنال بتدخل قوي على اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس ظهير أيسر ليفربول في كرة مشتركة بينهما على خط التماس.ودون قصد، تسبب لاعب ليفربول في إسقاط كلوب على الأرض قبل أن ينهض سريعا.وتعرض تسيميكاس للإصابة في الكتف ليغادر الملعب مصاباً، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأصبح رصيد أرسنال (40 نقطة) في صدارة الدوري الإنجليزي، فيما جاء ليفربول في المركز الثاني برصيد (39 نقطة).
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/18/1084407059_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0f188c84c1840ebf7bca3226720db389.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, نادي الفيديو
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, نادي الفيديو
لاعب يعرقل كلوب... لقطة كوميدية في مباراة ليفربول وأرسنال... فيديو
شهدت مباراة ليفربول وأرسنال واقعة كوميدية تسببت في سقوط الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز".
وكانت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي، وسط صراع مثير بين الفريقين على الصدارة.
وتقدم أرسنال في الدقيقة 4 ثم تعادل محمد صلاح
لليفربول في الدقيقة 29.
وشهدت الدقيقة 33، قيام بوكايو ساكا لاعب أرسنال بتدخل قوي على اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس ظهير أيسر ليفربول في كرة مشتركة بينهما على خط التماس.
ودون قصد، تسبب لاعب ليفربول في إسقاط كلوب
على الأرض قبل أن ينهض سريعا.
وتعرض تسيميكاس للإصابة في الكتف ليغادر الملعب مصاباً، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأصبح رصيد أرسنال (40 نقطة) في صدارة الدوري الإنجليزي، فيما جاء ليفربول في المركز الثاني برصيد (39 نقطة).