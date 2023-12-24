عربي
https://sputnikarabic.ae/20231224/مقتل-60-فلسطينيا-على-الأقل-في-قصف-إسرائيلي-على-مخيم-المغازي-وسط-قطاع-غزة-1084425130.html
مقتل 60 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة
مقتل 60 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 60 فلسطينيًا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T20:46+0000
2023-12-24T20:46+0000
طوفان الأقصى
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628093_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_884318989c22466cfcccfb6da748ce1c.jpg
وذكرت الوزارة في بيان: "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 60 شهيدًا، والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 20424 شهيدًا و54036 مصابًا.وأضافت الوزارة في البيان، أن "166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 الساعة الماضية".يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231224/نتنياهو-يعلن-توسيع-العمليات-العسكرية-في-قطاع-غزة-1084421832.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628093_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ed057ba7356b700348d694308fa41d81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

مقتل 60 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

20:46 GMT 24.12.2023
© AP Photo / Adel Hanaالهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يزورون منازلهم التي دمرتها القصف الإسرائيلي جنوب شرق مدينة غزة يوم 28 نوفمبر 2023.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يزورون منازلهم التي دمرتها القصف الإسرائيلي جنوب شرق مدينة غزة يوم 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 60 فلسطينيًا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في بيان: "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 60 شهيدًا، والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 20424 شهيدًا و54036 مصابًا.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
نتنياهو يعلن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة
17:27 GMT
وأضافت الوزارة في البيان، أن "166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 الساعة الماضية".
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала