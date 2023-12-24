https://sputnikarabic.ae/20231224/مقتل-60-فلسطينيا-على-الأقل-في-قصف-إسرائيلي-على-مخيم-المغازي-وسط-قطاع-غزة-1084425130.html
مقتل 60 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة
مقتل 60 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 60 فلسطينيًا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. 24.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-24T20:46+0000
2023-12-24T20:46+0000
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وذكرت الوزارة في بيان: "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 60 شهيدًا، والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 20424 شهيدًا و54036 مصابًا.وأضافت الوزارة في البيان، أن "166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 الساعة الماضية".يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231224/نتنياهو-يعلن-توسيع-العمليات-العسكرية-في-قطاع-غزة-1084421832.html
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طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
مقتل 60 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 60 فلسطينيًا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في بيان: "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 60 شهيدًا، والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 20424 شهيدًا و54036 مصابًا.
وأضافت الوزارة في البيان، أن "166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة
خلال الـ 24 الساعة الماضية".
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.