https://sputnikarabic.ae/20231225/استئناف-التداول-بسوق-المال-الليبي-بعد-توقف-دام-لـ9-سنوات-1084434913.html
استئناف التداول بسوق المال الليبي بعد توقف دام لـ9 سنوات
استئناف التداول بسوق المال الليبي بعد توقف دام لـ9 سنوات
شهدت سوق المال الليبي، اليوم الاثنين، إعادة افتتاح التداول في بيع وشراء الأسهم للجهات المدرجة بها، وذلك بعد توقف دام لتسع سنوات. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T10:31+0000
2023-12-25T10:31+0000
2023-12-25T10:31+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
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وقالت بوابة "الوسط" الليبية إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، شهد بدء إعادة التداول في مقر سوق المال الليبية، كما قرع الجرس بقاعتي طرابلس وبنغازي.يشار إلى أن ثمة خلافات كبيرة نشبت بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، وبحسب بعض المصادر، فقد فر الأخير من ليبيا إلى تركيا، الأمر الذي أربك المشهد الاقتصادي في ليبيا، وسبب ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، حسب محللين.وبحسب المحلل السياسي جمال الفلاح، فإن "الخلاف بين الكبير والدبيبة شاهدناه في الفترة الأخيرة بعد تصريح محافظ المصرف المركزي بأن هناك عجز بقيمة 11 مليار دولار في هذه السنة، واتهامه لحكومة الوحدة الوطنية بإهدار المال العام واستنزاف العملات الصعبة من خزينة المصرف المركزي وإهدار الأموال العامة".ويتوقع خبراء عودة أسعار النفط لمستواها في الربع الأول من العام المقبل، بعد تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات مطلع الشهر الجاري، عقب أسبوع تداول متقلب.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/ شباط 1.98 دولار أو 2.45% إلى 78.88 دولار للبرميل عند التسوية، في أول يوم تكون فيه عقود فبراير/ شباط عقود أقرب شهر استحقاق، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89دولار أو 2.49% إلى 74.07 دولار.
https://sputnikarabic.ae/20231214/إلى-أين-تتجه-جهود-المصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1084109992.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
استئناف التداول بسوق المال الليبي بعد توقف دام لـ9 سنوات
شهدت سوق المال الليبي، اليوم الاثنين، إعادة افتتاح التداول في بيع وشراء الأسهم للجهات المدرجة بها، وذلك بعد توقف دام لتسع سنوات.
وقالت بوابة
"الوسط" الليبية إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، شهد بدء إعادة التداول في مقر سوق المال الليبية، كما قرع الجرس بقاعتي طرابلس وبنغازي.
يشار إلى أن ثمة خلافات كبيرة نشبت
بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، وبحسب بعض المصادر، فقد فر الأخير من ليبيا إلى تركيا، الأمر الذي أربك المشهد الاقتصادي في ليبيا، وسبب ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، حسب محللين.
وبحسب المحلل السياسي جمال الفلاح، فإن "الخلاف بين الكبير والدبيبة شاهدناه في الفترة الأخيرة بعد تصريح محافظ المصرف المركزي بأن هناك عجز بقيمة 11 مليار دولار في هذه السنة، واتهامه لحكومة الوحدة الوطنية
بإهدار المال العام واستنزاف العملات الصعبة من خزينة المصرف المركزي وإهدار الأموال العامة".
ويتوقع خبراء عودة أسعار النفط لمستواها في الربع الأول من العام المقبل، بعد تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات مطلع الشهر الجاري، عقب أسبوع تداول متقلب.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/ شباط 1.98 دولار أو 2.45% إلى 78.88 دولار للبرميل عند التسوية، في أول يوم تكون فيه عقود فبراير/ شباط عقود أقرب شهر استحقاق، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89دولار أو 2.49% إلى 74.07 دولار.