https://sputnikarabic.ae/20231225/الحكومة-الروسية-تمدد-الحظر-المفروض-على-دخول-الشاحنات-من-الاتحاد-الأوروبي-والدول-غير-الصديقة-1084431648.html

الحكومة الروسية تمدد الحظر المفروض على دخول الشاحنات من الاتحاد الأوروبي والدول غير الصديقة

الحكومة الروسية تمدد الحظر المفروض على دخول الشاحنات من الاتحاد الأوروبي والدول غير الصديقة

مددت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، الحظر المفروض على دخول الشاحنات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وأوكرانيا، إلى روسيا. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T06:53+0000

2023-12-25T06:53+0000

2023-12-25T06:53+0000

روسيا

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وبحسب بيان نشره مجلس الوزراء الروسي على حسابه في "تلغرام": فإن "الحظر سيظل ساريا، حتى معالجة الظروف، التي كانت بمثابة الأساس لفرضه".وأوضح البيان، أنه ستكون هناك استثناءات، كما في السابق، بما في ذلك النقل المتعلق بالبريد والحقائب الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية.وتابع، "لن تفرض قيود على مرور شاحنات الدعم الفني، لنقل المعدات والسيارات الرياضية إلى أماكن المسابقات الرياضية".وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا، استهدفت النظامين المالي والاقتصادي ومناحي أخرى عديدة، بهدف الضغط عليها لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن عمليتها العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام المسندة إليها، وأن سياسة احتواء روسيا من خلال العقوبات، باءت بالفشل.

https://sputnikarabic.ae/20231223/سفير-موسكو-لدى-واشنطن-أمريكا-تقضي-على-فرص-استعادة-الحوار-مع-روسيا-بفرض-عقوبات-جديدة-1084376988.html

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