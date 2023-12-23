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https://sputnikarabic.ae/20231223/سفير-موسكو-لدى-واشنطن-أمريكا-تقضي-على-فرص-استعادة-الحوار-مع-روسيا-بفرض-عقوبات-جديدة-1084376988.html
سفير موسكو لدى واشنطن: أمريكا تقضي على فرص استعادة الحوار مع روسيا بفرض عقوبات جديدة
سفير موسكو لدى واشنطن: أمريكا تقضي على فرص استعادة الحوار مع روسيا بفرض عقوبات جديدة
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة تقضي على فرص استعادة الحوار مع روسيا بشأن المسائل التي ما زال من الممكن التحدث بشأنها، بفرض... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T04:29+0000
2023-12-23T04:29+0000
روسيا
أنطونوف
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام" تعليقا على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على روسيا، "أوهام العقوبات الخاصة بواشنطن تسبب ضررا إضافيا للعلاقات الثنائية، في الواقع إنها تقضي على فرصة استعادة الحوار القائم على الاحترام المتبادل بين القوتين العظميين بشأن القضايا القليلة التي ما زالت روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما إيجاد مقاربة بشأنها".واعتبر أنطونوف أن معظم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية تؤثر على كيانات في دول ثالثة، بهدف تخويف شركاء روسيا ومحاولة قطع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين موسكو وشركائها.وأعلن البيت الأبيض، أمس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع مرسوماً يوسع الأساس القانوني لفرض عقوبات على روسيا.ويسمح المرسوم، على وجه الخصوص، بفصل البنوك، التي يثبت أنها تساعد روسيا في التحايل على العقوبات المفروضة على مجمعها الصناعي العسكري، عن النظام المالي.وأوضحت الوثيقة، بأنه ظهرت لدى الإدارة الأمريكية أيضا فرص إضافية لمنع استيراد المنتجات ذات المنشأ الروسي، في حال معالجتها بشكل عميق في دول ثالثة؛ ويجري الحديث عن الماس والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/موسكو-العلاقات-الروسية-الأمريكية-معرضة-إلى-خطر-الانهيار-في-أي-لحظة-1083190299.html
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روسيا, أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية

سفير موسكو لدى واشنطن: أمريكا تقضي على فرص استعادة الحوار مع روسيا بفرض عقوبات جديدة

04:29 GMT 23.12.2023
© AFP 2023 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew
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أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة تقضي على فرص استعادة الحوار مع روسيا بشأن المسائل التي ما زال من الممكن التحدث بشأنها، بفرض عقوبات جديدة على موسكو.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام" تعليقا على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على روسيا، "أوهام العقوبات الخاصة بواشنطن تسبب ضررا إضافيا للعلاقات الثنائية، في الواقع إنها تقضي على فرصة استعادة الحوار القائم على الاحترام المتبادل بين القوتين العظميين بشأن القضايا القليلة التي ما زالت روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما إيجاد مقاربة بشأنها".
وأضاف أنطونوف أن واشنطن تثبت باستمرار أنها ترغب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بما في ذلك في المجال الاقتصادي، وتفرض المزيد والمزيد من العقوبات في محاولات عبثية لكبح عجلة التطور التدريجي للاقتصاد الروسي، وعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
واعتبر أنطونوف أن معظم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية تؤثر على كيانات في دول ثالثة، بهدف تخويف شركاء روسيا ومحاولة قطع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين موسكو وشركائها.
وأعلن البيت الأبيض، أمس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع مرسوماً يوسع الأساس القانوني لفرض عقوبات على روسيا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
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ويسمح المرسوم، على وجه الخصوص، بفصل البنوك، التي يثبت أنها تساعد روسيا في التحايل على العقوبات المفروضة على مجمعها الصناعي العسكري، عن النظام المالي.
وأوضحت الوثيقة، بأنه ظهرت لدى الإدارة الأمريكية أيضا فرص إضافية لمنع استيراد المنتجات ذات المنشأ الروسي، في حال معالجتها بشكل عميق في دول ثالثة؛ ويجري الحديث عن الماس والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية.
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