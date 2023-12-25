https://sputnikarabic.ae/20231225/السفير-الروسي-لدى-صربيا-محاولة-إضعاف-سلطة-فوتشيتش-تأتي-بسبب-موقفه-الثابت-تجاه-روسيا--1084440252.html
السفير الروسي لدى صربيا: محاولة إضعاف سلطة فوتشيتش تأتي بسبب موقفه الثابت تجاه روسيا
السفير الروسي لدى صربيا: محاولة إضعاف سلطة فوتشيتش تأتي بسبب موقفه الثابت تجاه روسيا
صرح السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان-خارتشينكو، اليوم الإثنين، بأن محاولة إضعاف سلطة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تأتي على خلفية موقفه الثابت بشأن عدم... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T11:40+0000
2023-12-25T11:40+0000
2023-12-25T11:40+0000
العالم
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وقال السفير الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "كل هذا الاستياء ومحاولة زعزعة سلطة فوتشيتش، مرتبطة بالمقام الأول بموقفه الثابت بشأن عدم الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا".وكان الدبلوماسي الروسي التقى، في وقت سابق، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.ونفذ أنصار تكتل المعارضة "صربيا ضد العنف"، الذين رفضوا نتائج انتخابات 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعمال شغب، وحاولوا اقتحام عددا من المباني الحكومية في بلغراد، وقاموا بتحطيم زجاج مبنى البرلمان ورميه بالحجارة؛ ما حدا بالشرطة الصربية إلى التدخل لتفريق المتظاهرين أمام مبنى البرلمان.وقال الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيش، في كلمة متلفزة تعليقا على أعمال الشغب، إن الاحتجاجات الجارية في بلغراد، ما هي إلا محاولة لحرمان صربيا من الاستقلال والسيادة؛ ووجه الشكر إلى أجهزة الاستخبارات الشريكة في دول أخرى، التي حذرت من الاضطرابات الوشيكة.وفقًا للرئيس الصربي، تجمع حوالي 2.5 ألف شخص بالقرب من مبنى البرلمان، وشارك أقل من نصفهم في أعمال الشغب؛ كما أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح خطيرة، خلال احتجاجات المعارضة، وتم توقيف أكثر من 35 متظاهرا.
https://sputnikarabic.ae/20231225/الخارجية-الروسية-تفضح-محاولات-الغرب-لزعزعة-أمن-صربيا-1084434258.html
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العالم
السفير الروسي لدى صربيا: محاولة إضعاف سلطة فوتشيتش تأتي بسبب موقفه الثابت تجاه روسيا
صرح السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان-خارتشينكو، اليوم الإثنين، بأن محاولة إضعاف سلطة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تأتي على خلفية موقفه الثابت بشأن عدم الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا.
وقال السفير الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "كل هذا الاستياء ومحاولة زعزعة سلطة فوتشيتش، مرتبطة بالمقام الأول بموقفه الثابت بشأن عدم الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا".
وكان الدبلوماسي الروسي التقى، في وقت سابق، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.
ونفذ أنصار تكتل المعارضة "صربيا ضد العنف"، الذين رفضوا نتائج انتخابات 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعمال شغب، وحاولوا اقتحام عددا من المباني الحكومية في بلغراد، وقاموا بتحطيم زجاج مبنى البرلمان ورميه بالحجارة؛ ما حدا بالشرطة الصربية إلى التدخل لتفريق المتظاهرين أمام مبنى البرلمان.
وقال الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيش، في كلمة متلفزة تعليقا على أعمال الشغب، إن الاحتجاجات الجارية في بلغراد، ما هي إلا محاولة لحرمان صربيا من الاستقلال والسيادة؛ ووجه الشكر إلى أجهزة الاستخبارات الشريكة في دول أخرى، التي حذرت من الاضطرابات الوشيكة.
وفقًا للرئيس الصربي، تجمع حوالي 2.5 ألف شخص بالقرب من مبنى البرلمان، وشارك أقل من نصفهم في أعمال الشغب؛ كما أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح خطيرة، خلال احتجاجات المعارضة، وتم توقيف أكثر من 35 متظاهرا.