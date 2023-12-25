https://sputnikarabic.ae/20231225/القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-خاصة-قوامها-40-جنديا-1084457506.html

"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة قوامها 40 جنديا

"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة قوامها 40 جنديا

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، استهداف قوة إسرائيلية خاصة قوامها 40 جنديا. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T18:23+0000

2023-12-25T18:23+0000

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وقالت "القسام"، في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".وفي بيان لاحق، أضافت "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "كتائب القسام" أنها "استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231225/مسؤول-إسرائيلي-الجيش-يستعد-لرد-إيراني-من-الشمال-بعد-مقتل-قيادي-بالحرس-الثوري-في-سوريا-1084455956.html

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العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى