https://sputnikarabic.ae/20231225/مسؤول-إسرائيلي-الجيش-يستعد-لرد-إيراني-من-الشمال-بعد-مقتل-قيادي-بالحرس-الثوري-في-سوريا-1084455956.html

مسؤول إسرائيلي: الجيش يستعد لرد إيراني من الشمال بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري في سوريا

مسؤول إسرائيلي: الجيش يستعد لرد إيراني من الشمال بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري في سوريا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن "تل أبيب تتوقع ردا على الجبهة الشمالية، إثر مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا". 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T17:38+0000

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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".وكان الحرس الثوري الإيراني، أكد مساء اليوم الاثنين، مقتل "رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، إن ذلك جاء "خلال الهجوم الصاروخي الإجرامي الذي شنه النظام الصهيوني على دمشق"، مؤكدا أن "النظام الصهيوني الغاصب والوحشي سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد رفاق الجنرال قاسم سليماني، والذي كان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأفادت الوكالة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن مستشارًا للحرس الثوري الإسلامي قُتل في سوريا، في غارة إسرائيلية على ريف دمشق.وقالت الوكالة: "خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق، قبل ساعات قليلة، قُتل سيد رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوبي دمشق. وأضاف، أن أحد الصواريخ الإسرائيلية أصاب بناء في إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.يشار إلى أن رضي موسوي، كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20231225/مقتل-مستشار-الحرس-الثوري-الإيراني-في-هجوم-إسرائيلي-في-سوريا-1084451217.html

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