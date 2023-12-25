تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مع عائلات الرهائن:

- نبذل كل مجهود لاستعادة المختطفين وتحدثت مع بايدن وماكرون وسوناك ولا أكشف عن كل المجهودات المبذولة

- هذا يوحدنا في مهمة مقدسة وأعود وأقول سنواصل بذل كل مجهود لاستعادتهم للوطن

- أمر واحد لن نقوم به وهو وقف الحرب وطالبت الرئيسين الصيني والروسي بالتدخل من أجل تحرير المخطوفين المحتجزين في غزة

- نريد وقتا ويجب أن نواصل حتى النهاية ولن ندخر جهدا وسنقلب كل حجر من أجل إعادة المخطوفين

- إسرائيل لم تنجح في إطلاق سراح المختطفين في غزة دون ضغوط عسكرية