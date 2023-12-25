عربي
https://sputnikarabic.ae/20231225/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-بايدن-لم-يطلب-من-نتنياهو-وقف-الحرب-في-غزة-صور-وفيديو-1084429006.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T14:25+0000
2023-12-25T14:25+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083649943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f5babae8b26156b0fb03cff9e02ae42.jpg
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083649943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_223355a6cd993dd7c23234e51b45115b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو

14:25 GMT 25.12.2023
تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت.
وحسب بيان البيت الأبيض، ناقش بايدن مع نتنياهو العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن "أكد على الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين، والسماح لهم بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال".
كما اتفق الجانبان على أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
14:52 GMT 25.12.2023
كتائب القسام: قصفنا بالصواريخ ثكنة ليمان في الجليل الغربي رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة
14:52 GMT 25.12.2023

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد:

- جيش الدفاع مصمم على هدف استعادة المختطفين والقضاء على حماس

- يجب أن نعمل كل شيء لاستعادة المختطفين والمعارضة ستدعم أي صفقة لعودتهم

- نحن أقوياء بما يكفي للدفع بأثمان باهظة وممنوع على إسرائيل أن تترك أبناءها

- حماس تحاول اللعب بنا وشن حرب نفسية علينا وتقسيم المجتمع الإسرائيلي ولن نسمح بذلك

14:48 GMT 25.12.2023

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مع عائلات الرهائن:

- نبذل كل مجهود لاستعادة المختطفين وتحدثت مع بايدن وماكرون وسوناك ولا أكشف عن كل المجهودات المبذولة

- هذا يوحدنا في مهمة مقدسة وأعود وأقول سنواصل بذل كل مجهود لاستعادتهم للوطن

- أمر واحد لن نقوم به وهو وقف الحرب وطالبت الرئيسين الصيني والروسي بالتدخل من أجل تحرير المخطوفين المحتجزين في غزة

- نريد وقتا ويجب أن نواصل حتى النهاية ولن ندخر جهدا وسنقلب كل حجر من أجل إعادة المخطوفين

- إسرائيل لم تنجح في إطلاق سراح المختطفين في غزة دون ضغوط عسكرية

14:34 GMT 25.12.2023
14:27 GMT 25.12.2023

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 20674 شخصا وأكثر من 54536 جريحا

14:27 GMT 25.12.2023
14:23 GMT 25.12.2023

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية وستستغرق وقتا طويلا

13:59 GMT 25.12.2023
صحة غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 20,674 قتيلا
13:59 GMT 25.12.2023
13:52 GMT 25.12.2023
وزارة الصحة بغزة: إسرائيل ارتكبت 25 مجزرة راح ضحيتها 250 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية
13:23 GMT 25.12.2023
حماس: ندعو الصليب الأحمر الدولي إلى مرافقة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني التي تتعرض للاستهداف الإسرائيلي
11:53 GMT 25.12.2023
الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مخيم البريج قرب وادي غزة بالإخلاء الفوري
11:24 GMT 25.12.2023
11:23 GMT 25.12.2023
سرايا القدس تعلن قصف حشود من الجنود الإسرائيليين في أرض أبوعريبان شرق حي الزيتون بصواريخ 107 وقذائف هاون
11:22 GMT 25.12.2023
الهلال الأحمر في غزة يعلن اعتزامه إجلاء 21 جريحا من المستشفى المعمداني و12 جريحا ونازحا من مستشفى الشفاء
11:21 GMT 25.12.2023
إصابتان برصاص القوات الإسرائيلية باقتحام قرية كفر نعمة غرب رام الله واندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين
10:45 GMT 25.12.2023
08:06 GMT 25.12.2023
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر إلى 489 قتيلا
08:06 GMT 25.12.2023
الأونروا: قلقون بشأن عدم إدخال المساعدات إلى غزة بمجرد وصولها بسبب الصراع
07:07 GMT 25.12.2023
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала