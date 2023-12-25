تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد:
- جيش الدفاع مصمم على هدف استعادة المختطفين والقضاء على حماس
- يجب أن نعمل كل شيء لاستعادة المختطفين والمعارضة ستدعم أي صفقة لعودتهم
- نحن أقوياء بما يكفي للدفع بأثمان باهظة وممنوع على إسرائيل أن تترك أبناءها
- حماس تحاول اللعب بنا وشن حرب نفسية علينا وتقسيم المجتمع الإسرائيلي ولن نسمح بذلك
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مع عائلات الرهائن:
- نبذل كل مجهود لاستعادة المختطفين وتحدثت مع بايدن وماكرون وسوناك ولا أكشف عن كل المجهودات المبذولة
- هذا يوحدنا في مهمة مقدسة وأعود وأقول سنواصل بذل كل مجهود لاستعادتهم للوطن
- أمر واحد لن نقوم به وهو وقف الحرب وطالبت الرئيسين الصيني والروسي بالتدخل من أجل تحرير المخطوفين المحتجزين في غزة
- نريد وقتا ويجب أن نواصل حتى النهاية ولن ندخر جهدا وسنقلب كل حجر من أجل إعادة المخطوفين
- إسرائيل لم تنجح في إطلاق سراح المختطفين في غزة دون ضغوط عسكرية
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 20674 شخصا وأكثر من 54536 جريحا
رئيس الوزراء الإسرائيلي: الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية وستستغرق وقتا طويلا