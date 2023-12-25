https://sputnikarabic.ae/20231225/من-المسافة-صفر-القسام-تنشر-مشاهد-لاستهداف-جنود-وآليات-للجيش-الإسرائيلي-فيديو-1084459345.html

من المسافة صفر.. "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف جنود وآليات للجيش الإسرائيلي.. فيديو

من المسافة صفر.. "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف جنود وآليات للجيش الإسرائيلي.. فيديو

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مشاهد لاستهداف آليات وجنود إسرائيليين، في محاور مدينة غزة. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

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وتظهر اللقطات قيام عناصر "القسام" بتدمير دبابة إسرائيلية من "المسافة صفر".وتظهر مشاهد أخرى كيف يقوم عناصر "القسام" بقنص واستهداف الجنود الإسرائيليين بالقذائف، والاستيلاء على أسلحة إسرائيلية.وذكرت "القسام" في بيانات متتالية عبر قناتها على "تلغرام"، أن "كتائب القسام تدمر 9 آليات صهيونية متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة، بقذائف "الياسين 105".وفي بيان لاحق، قالت: "كتائب القسام تدمر 4 آليات صهيونية متوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، استهداف قوة إسرائيلية خاصة قوامها 40 جنديا.وقالت "القسام"، في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، بقذائف الـ"TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231225/نتنياهو-الحرب-في-غزة-لن-تنتهي-قريبا-ونتواصل-مع-الرئيسين-الروسي-والصيني-للتدخل-بشأن-المحتجزين-1084458473.html

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