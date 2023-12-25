https://sputnikarabic.ae/20231225/علي-بركة-لا-يوجد-خيار-أمام-نتنياهو-إلا-وقف-العدوان-وبعدها-صفقة-الكل-مقابل-الكل-1084446948.html
علي بركة: لا يوجد خيار أمام نتنياهو إلا وقف العدوان وبعدها صفقة "الكل مقابل الكل"
علي بركة: لا يوجد خيار أمام نتنياهو إلا وقف العدوان وبعدها صفقة "الكل مقابل الكل"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T13:53+0000
2023-12-25T13:53+0000
2023-12-25T13:53+0000
راديو
بلا قيود
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علي بركة: لا يوجد خيار أمام نتانياهو إلا وقف العدوان وبعدها صفقة "الكل مقابل الكل"
علي بركة: لا يوجد خيار أمام نتانياهو إلا وقف العدوان وبعدها صفقة "الكل مقابل الكل"
نتنياهو يتوعد بتوسيع العمليات العسكرية وحماس تعلن عدم الخضوع لشروط تل أبيب. يقول عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة، في حديث لبرنامجنا:آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات المغربية الإسرائيلية. حول هذا الموضوع تحدث الخبير الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي الدكتور المهدي الفقير:الاتحاد الأوروبي يحذر من انتصار روسيا في أوكرانيا. يقول الخبير في الشأن الأوروبي أكثم سليمان، في حديث لبرنامجنا:لافروف يعلن أن العالم العربي عازم على التنسيق مع روسيا بشأن تشكيل النظام العالمي المستقبلي. يقول الباحث السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامجنا:شركة "سوناطراك" الجزائرية تعتزم استثمار 50 مليار دولار حتى 2028. عن هذا تحدث الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي:العدوان الإسرائيلى على غزة دمّر خُمس الأراضى الزراعية. ناقشنا هذا الموضوع مع الخبير في مركز البحوث الزراعية المصرية الدكتور علي محمد إبراهيم قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
علي بركة: لا يوجد خيار أمام نتنياهو إلا وقف العدوان وبعدها صفقة "الكل مقابل الكل"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
نتنياهو يتوعد بتوسيع العمليات العسكرية وحماس تعلن عدم الخضوع لشروط تل أبيب. يقول عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة، في حديث لبرنامجنا:
"قال نتنياهو إنه سيهجر أهل غزة وفشل، وقال سيعيد الأسرى بالقوة وفشل، وقال سيسحق حركة حماس وفشل، وهو الآن يوسط من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى، ومن أجل هدنة مؤقتة، لذلك فشل نتنياهو في كل خياراته العسكرية، ولم يعد أمامه أفق، لذا عليه أن ينزل عن الشجرة، وأن يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك نجري صفقة تبادل للأسرى، الكل مقابل الكل، ولا يوجد خيار آخر أمامه، ونتنيااهو يهدد ولكنه لا يستطيع أن يفعل أكثر مما فعله".
آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات المغربية الإسرائيلية. حول هذا الموضوع تحدث الخبير الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي الدكتور المهدي الفقير:
"المغرب لم ولن يقبل بالتنازل عن القضية الفلسطينية. لا يمكن أن نحمّل اليوم طرفاً عربياً المسؤولية، والطرف الإسرائيلي هو المسؤول الأولي. العلامات التجارية الدولية يجب أن تسحب نفسها من إسرائيل أو تضبط تصرفات ممثليها في إسرائيل. لا يوجد في القانون المغربي ما يجرّم العلاقات بين الدول، أمّا العلاقات الشعبية والإنسانية فشيء آخر".
الاتحاد الأوروبي يحذر من انتصار روسيا في أوكرانيا. يقول الخبير في الشأن الأوروبي أكثم سليمان، في حديث لبرنامجنا:
"تصريحات جوزيب بوريل منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أحيانا تكون كمقياس حرارة للأوضاع الحقيقية في أوروبا، وأحيانا فعل دعائي، الهدف منه زيادة التسليح والتحشيد، وطالما كان بوريل يستخدم في هذا الإطار".
لافروف يعلن أن العالم العربي عازم على التنسيق مع روسيا بشأن تشكيل النظام العالمي المستقبلي. يقول الباحث السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامجنا:
"أصبح الدور الروسي دورا مميزا، خاصة أن روسيا تميزت بأن علاقاتها تقوم على أساس احترام الطرف الآخر، وعلى احترام سيادة الدول والشعوب، ولديها علاقات إيجابية مع معظم دول العالم، كما طورت علاقاتها مع معظم الدول العربية على حد سواء".
شركة "سوناطراك" الجزائرية تعتزم استثمار 50 مليار دولار حتى 2028. عن هذا تحدث الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي:
"نتمنى أن يتم تكرير أو تحويل الأسمدة محلياً وليس تصديرها كمواد خام فقط. الجزائر الآن هي ثالث مورّد للغاز إلى أوروبا. العراقيل تتمثّل خاصة بضعف البنية التحتية والبيروقراطية. نتمنى أن تساهم روسيا في تطوير الاقتصاد الجزائري وأن تستفيد من الخبرة الروسية في مجال الطاقة والصناعات".
العدوان الإسرائيلى على غزة دمّر خُمس الأراضى الزراعية. ناقشنا هذا الموضوع مع الخبير في مركز البحوث الزراعية المصرية الدكتور علي محمد إبراهيم قائلا:
"العمليات العسكرية والمتفجّرات تجعل الأرض غير صالحة للزراعة. القطاع الزراعي سيأخذ فترة طويلة جداً كي يُعاد بنصف طاقته. لا بد من عمل مشروع قومي تتكاتف فيه الدول العربية لدعم القطاع. المراكز البحثية في مصر تقدر أن تساعد باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الزراعية لإحياء الأرض من جديد".
التفاصيل في الملف الصوتي...