https://sputnikarabic.ae/20231225/علي-بركة-لا-يوجد-خيار-أمام-نتنياهو-إلا-وقف-العدوان-وبعدها-صفقة-الكل-مقابل-الكل-1084446948.html

علي بركة: لا يوجد خيار أمام نتنياهو إلا وقف العدوان وبعدها صفقة "الكل مقابل الكل"

علي بركة: لا يوجد خيار أمام نتنياهو إلا وقف العدوان وبعدها صفقة "الكل مقابل الكل"

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T13:53+0000

2023-12-25T13:53+0000

2023-12-25T13:53+0000

راديو

بلا قيود

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علي بركة: لا يوجد خيار أمام نتانياهو إلا وقف العدوان وبعدها صفقة "الكل مقابل الكل" علي بركة: لا يوجد خيار أمام نتانياهو إلا وقف العدوان وبعدها صفقة "الكل مقابل الكل"

نتنياهو يتوعد بتوسيع العمليات العسكرية وحماس تعلن عدم الخضوع لشروط تل أبيب. يقول عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة، في حديث لبرنامجنا:آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات المغربية الإسرائيلية. حول هذا الموضوع تحدث الخبير الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي الدكتور المهدي الفقير:الاتحاد الأوروبي يحذر من انتصار روسيا في أوكرانيا. يقول الخبير في الشأن الأوروبي أكثم سليمان، في حديث لبرنامجنا:لافروف يعلن أن العالم العربي عازم على التنسيق مع روسيا بشأن تشكيل النظام العالمي المستقبلي. يقول الباحث السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامجنا:شركة "سوناطراك" الجزائرية تعتزم استثمار 50 مليار دولار حتى 2028. عن هذا تحدث الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي:العدوان الإسرائيلى على غزة دمّر خُمس الأراضى الزراعية. ناقشنا هذا الموضوع مع الخبير في مركز البحوث الزراعية المصرية الدكتور علي محمد إبراهيم قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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