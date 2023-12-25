https://sputnikarabic.ae/20231225/مقتل-مستشار-الحرس-الثوري-الإيراني-في-هجوم-إسرائيلي-في-سوريا-1084451217.html
إعلام: مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على سوريا
إعلام: مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على سوريا
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الحكومية، بأن مستشارًا للحرس الثوري الإسلامي قُتل في سوريا، في غارة إسرائيلية على ريف دمشق. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T15:38+0000
2023-12-25T15:38+0000
2023-12-25T15:55+0000
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وقالت الوكالة: "خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق، قبل ساعات قليلة، قُتل سيد رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوبي دمشق.وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن أحد الصواريخ الإسرائلية أصاب بناء في أحد المزارع في محيط السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.ووفق المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبوتنيك"، أدى القصف الإسرائيلي على البناء عن وقوع ضحايا وإصابات.ويشار إلى أن سيد رضي كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231225/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-جنوبي-دمشق-1084449917.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار سوريا اليوم, إيران
العالم, أخبار سوريا اليوم, إيران
إعلام: مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على سوريا
15:38 GMT 25.12.2023 (تم التحديث: 15:55 GMT 25.12.2023)
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الحكومية، بأن مستشارًا للحرس الثوري الإسلامي قُتل في سوريا، في غارة إسرائيلية على ريف دمشق.
وقالت الوكالة: "خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق، قبل ساعات قليلة، قُتل سيد رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوبي دمشق.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن أحد الصواريخ الإسرائلية أصاب بناء في أحد المزارع في محيط السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.
ووفق المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبوتنيك"، أدى القصف الإسرائيلي على البناء عن وقوع ضحايا وإصابات.
ويشار إلى أن سيد رضي كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.