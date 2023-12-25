https://sputnikarabic.ae/20231225/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-جنوبي-دمشق-1084449917.html

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوبي دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوبي دمشق

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الإثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوبي دمشق. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

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وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن أحد الصواريخ الإسرائيلية أصاب بناء في إحد المزارع في محيط السيدة زينب ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.ووفق المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبوتنيك" فقد سقط ضحايا وإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على المنزل.وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها.وأعلنت الدفاع السورية في بيان: "إصابة عسكريين سوريين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق".

https://sputnikarabic.ae/20231220/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صواريخ-من-سوريا-على-الجولان-ودوي-صافرات-الإنذار-في-الهضبة-1084313756.html

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