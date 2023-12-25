https://sputnikarabic.ae/20231225/نتنياهو-الحرب-في-غزة-لن-تنتهي-قريبا-ونتواصل-مع-الرئيسين-الروسي-والصيني-للتدخل-بشأن-المحتجزين-1084458473.html

نتنياهو: الحرب في غزة لن تنتهي قريبا ونتواصل مع الرئيسين الروسي والصيني للتدخل بشأن المحتجزين

نتنياهو: الحرب في غزة لن تنتهي قريبا ونتواصل مع الرئيسين الروسي والصيني للتدخل بشأن المحتجزين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "الحرب في قطاع غزة، ستستغرق وقتا طويلا ولا تقترب من نهاية وشيكة". 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T19:25+0000

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القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، في اجتماع لكتلة "الليكود"، اليوم الاثنين: "لن نتوقف، وسوف نواصل القتال ونعمق القتال، في الأيام المقبلة، وسيكون قتالًا طويلًا ولن يقترب من نهايته. نحن بحاجة إلى الصبر والتماسك والوحدة والثبات في هذه المهمة".وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين، إنه "لا يمكن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، دون ضغط عسكري على حماس".وأضاف نتنياهو أنه "طلب من الرئيسين الصيني والروسي، التدخل والعمل على الإفراج عن المحتجزين في غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231225/القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-خاصة-قوامها-40-جنديا-1084457506.html

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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي