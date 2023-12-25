https://sputnikarabic.ae/20231225/وزير-الخارجية-الصربي-يشكر-روسيا-على-دعمها-في-قضية-كوسوفو-1084449122.html
وزير الخارجية الصربي يشكر روسيا على دعمها في قضية كوسوفو
وزير الخارجية الصربي يشكر روسيا على دعمها في قضية كوسوفو
أفادت وزارة الخارجية الصربية، اليوم الاثنين، بأن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، إيفيكا داتشيتش، ناقش خلال اجتماعه مع السفير الروسي ألكسندر... 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T14:48+0000
2023-12-25T14:48+0000
2023-12-25T14:49+0000
روسيا
صربيا
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وقالت وزارة الخارجية الصربية، إنه "حوالي الظهر، استقبل النائب الأول لرئيس الوزراء داتشيتش، السفير الروسي في مبنى وزارة الخارجية، وجرى لقاء خلف الأبواب المغلقة، دون تصريحات لوسائل الإعلام".وأعرب الوزير داتشيتش، مرة أخرى عن امتنانه "للدعم الحاسم والمستمر الذي تقدمه روسيا، لسلامة أراضي وسيادة صربيا وسيادتها".وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، قد وضع السفير الروسي، خلال لقائه في وقت سابق من اليوم الاثنين، في صورة الاضطرابات في العاصمة ووعد بالحفاظ على سلامة المواطنين والبلاد.ووجهت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، في ضوء الاحتجاجات العنيفة التي وقعت، يوم أمس الأحد، عن شكرها لأجهزة الاستخبارات الروسية، على المعلومات الواردة منها حول التحذير من أعمال شغب يتم تحضيرها.وفي وقت متأخر من مساء الأحد، فرقت الشرطة الصربية المتظاهرين أمام إدارة بلغراد خلال دقائق، وأخلت الساحة وفرضت طوقا أمنيا في المكان.وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في كلمة للمواطنين على خلفية هذه الاضطرابات، إنها محاولة لحرمان صربيا من الاستقلال والسيادة، وإن السلطات ستحمي النظام. كما شكر أجهزة الاستخبارات الشريكة في الدول الأخرى، التي حذرت السلطات الصربية من وقوع اضطرابات وشيكة.
https://sputnikarabic.ae/20231225/الخارجية-الروسية-تفضح-محاولات-الغرب-لزعزعة-أمن-صربيا-1084434258.html
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روسيا, صربيا, العالم
وزير الخارجية الصربي يشكر روسيا على دعمها في قضية كوسوفو
14:48 GMT 25.12.2023 (تم التحديث: 14:49 GMT 25.12.2023)
أفادت وزارة الخارجية الصربية، اليوم الاثنين، بأن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، إيفيكا داتشيتش، ناقش خلال اجتماعه مع السفير الروسي ألكسندر بوكان هارشينكو، التعاون بين موسكو وبلغراد، وشكر روسيا على دعمها سلامة أراضي صربيا.
وقالت وزارة الخارجية الصربية، إنه "حوالي الظهر، استقبل النائب الأول لرئيس الوزراء داتشيتش، السفير الروسي في مبنى وزارة الخارجية، وجرى لقاء خلف الأبواب المغلقة، دون تصريحات لوسائل الإعلام".
وأضافت الخارجية الصربية: "تم تبادل وجهات النظر حول أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مزيد من مواصلة التعاون على المستوى الدولي".
وأعرب الوزير داتشيتش، مرة أخرى عن امتنانه "للدعم الحاسم والمستمر الذي تقدمه روسيا، لسلامة أراضي وسيادة صربيا وسيادتها".
وفي اللقاء قدم الدبلوماسي الروسي لرئيس الدبلوماسية الصربية، تهنئة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، قد وضع السفير الروسي، خلال لقائه في وقت سابق من اليوم الاثنين، في صورة الاضطرابات في العاصمة ووعد بالحفاظ على سلامة المواطنين والبلاد.
ووجهت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، في ضوء الاحتجاجات العنيفة التي وقعت، يوم أمس الأحد، عن شكرها لأجهزة الاستخبارات الروسية، على المعلومات الواردة منها حول التحذير من أعمال شغب يتم تحضيرها.
وفي وقت سابق، بدأ أنصار كتلة "صربيا ضد العنف"، الذين احتجوا على نتائج انتخابات، 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعمال شغب واحتلوا المدرجات أمام مقر الهيئتين التمثيلية والتنفيذية لبلغراد، بعد أن أغلقوا الطرق المجاورة، وقاموا بتحطيم الزجاج وإلقاء قطع من حجارة الأرصفة على أبواب ونوافذ مبنى البرلمان، وحاولوا اقتحامه، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، فرقت الشرطة الصربية المتظاهرين أمام إدارة بلغراد خلال دقائق، وأخلت الساحة وفرضت طوقا أمنيا في المكان.
وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في كلمة للمواطنين على خلفية هذه الاضطرابات، إنها محاولة لحرمان صربيا من الاستقلال والسيادة، وإن السلطات ستحمي النظام. كما شكر أجهزة الاستخبارات الشريكة في الدول الأخرى، التي حذرت السلطات الصربية من وقوع اضطرابات وشيكة.