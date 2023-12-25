https://sputnikarabic.ae/20231225/وزير-الخارجية-الصربي-يشكر-روسيا-على-دعمها-في-قضية-كوسوفو-1084449122.html

وزير الخارجية الصربي يشكر روسيا على دعمها في قضية كوسوفو

وزير الخارجية الصربي يشكر روسيا على دعمها في قضية كوسوفو

أفادت وزارة الخارجية الصربية، اليوم الاثنين، بأن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، إيفيكا داتشيتش، ناقش خلال اجتماعه مع السفير الروسي ألكسندر... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T14:48+0000

2023-12-25T14:48+0000

2023-12-25T14:49+0000

روسيا

صربيا

العالم

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وقالت وزارة الخارجية الصربية، إنه "حوالي الظهر، استقبل النائب الأول لرئيس الوزراء داتشيتش، السفير الروسي في مبنى وزارة الخارجية، وجرى لقاء خلف الأبواب المغلقة، دون تصريحات لوسائل الإعلام".وأعرب الوزير داتشيتش، مرة أخرى عن امتنانه "للدعم الحاسم والمستمر الذي تقدمه روسيا، لسلامة أراضي وسيادة صربيا وسيادتها".وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، قد وضع السفير الروسي، خلال لقائه في وقت سابق من اليوم الاثنين، في صورة الاضطرابات في العاصمة ووعد بالحفاظ على سلامة المواطنين والبلاد.ووجهت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، في ضوء الاحتجاجات العنيفة التي وقعت، يوم أمس الأحد، عن شكرها لأجهزة الاستخبارات الروسية، على المعلومات الواردة منها حول التحذير من أعمال شغب يتم تحضيرها.وفي وقت متأخر من مساء الأحد، فرقت الشرطة الصربية المتظاهرين أمام إدارة بلغراد خلال دقائق، وأخلت الساحة وفرضت طوقا أمنيا في المكان.وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في كلمة للمواطنين على خلفية هذه الاضطرابات، إنها محاولة لحرمان صربيا من الاستقلال والسيادة، وإن السلطات ستحمي النظام. كما شكر أجهزة الاستخبارات الشريكة في الدول الأخرى، التي حذرت السلطات الصربية من وقوع اضطرابات وشيكة.

https://sputnikarabic.ae/20231225/الخارجية-الروسية-تفضح-محاولات-الغرب-لزعزعة-أمن-صربيا-1084434258.html

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