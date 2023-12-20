https://sputnikarabic.ae/20231220/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صواريخ-من-سوريا-على-الجولان-ودوي-صافرات-الإنذار-في-الهضبة-1084313756.html

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان ودوي صافرات الإنذار في الهضبة

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان ودوي صافرات الإنذار في الهضبة

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سماع دوي صافرات الإنذار في الجولان المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من سوريا على الهضبة. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T18:10+0000

2023-12-20T18:10+0000

2023-12-20T18:10+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن "قوات الجيش الإسرائيلي الجوية رصدت إطلاق عدد من الصواريخ قادمة من سوريا أو انطلقت منها نحو منطقة شمال الجولان، وتم اعتراض بعضها".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "تم رصد عدد من الصواريخ المنطلقة من سوريا، حيث اعترضت قوات الدفاع الإسرائيلية بعضها فيما سقطت الصواريخ الباقية في مناطق مفتوحة بمنطقة عين قنيا"، الواقعة ضمن نطاق الهضبة السورية المحتلة.وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إننا مستمرون في الحرب على قطاع غزة حتى النهاية للقضاء على "حماس"، ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن مكتب نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي مستمر في الحرب على غزة حتى النهاية، بهدف القضاء على حركة حماس حتى النصر".وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن الحرب على غزة، وأنه يمكن لبلاده القضاء على "حماس" وإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة في القطاع، مدعيا أن أمام عناصر حركة حماس، الاستسلام أو الموت، بحسب قوله.وكان الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن "وفدا من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه للقاهرة، خلال أيام"، وقال النخالة، في بيان له، إن "الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة، التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية، سبل وقف العدوان وصفقة تبادل".فيما وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، أيضا، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.وأوضح بيان لحركة حماس أن "الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والعديد من الملفات الأخرى".يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.

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