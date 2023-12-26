https://sputnikarabic.ae/20231226/أنصار-الله-استهدفنا-سفينة-تجارية-في-البحر-الأحمر-بالصواريخ-بعد-تجاهل-تحذيراتنا-1084479830.html
"أنصار الله": استهدفنا سفينة تجارية في البحر الأحمر بالصواريخ بعد تجاهل تحذيراتنا
"أنصار الله": استهدفنا سفينة تجارية في البحر الأحمر بالصواريخ بعد تجاهل تحذيراتنا
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة تجارية "ام اس سي يونايتد" بصواريخ بحرية مناسبة بعد تجاهل... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T18:39+0000
2023-12-26T18:39+0000
2023-12-26T18:39+0000
أنصار الله
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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اسرائيل
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وقال سريع، في بيان متلفز: "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ تجاريةٍ " إم إس سي يونايتد" وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة".وأوضح أنه "جاءتْ عمليةُ استهدافِ السفينةِ بعدَ تجاهل طاقمِها وللمرةِ الثالثةِ نداءاتِ القواتِ البحريةِ، وكذلك الرسائلَ التحذيريةَ الناريةَ المتكررة". وأعلنت الحكومة اليمنية، أن "تداعيات هجمات جماعة أنصار الله، على السفن في البحر الأحمر، تؤدي إلى رفع تكاليف الشحن البحري وزيادة أسعار المواد الغذائية في اليمن، علاوة على تأثير ذلك على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية". وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على منصة "إكس": "بالنسبة لليمن وبوجه خاص المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فتعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وتستورد 80% من احتياجاتها عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار الشحن البحري وتكاليف التأمين، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية جراء ظروف الحرب والانقلاب".
https://sputnikarabic.ae/20231226/السلطات-اليمنية-عناصر-مسلحة-تفجر-أنبوبا-لنقل-النفط-الخام-في-مأرب-1084479210.html
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أنصار الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, العالم, اسرائيل
أنصار الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, العالم, اسرائيل
"أنصار الله": استهدفنا سفينة تجارية في البحر الأحمر بالصواريخ بعد تجاهل تحذيراتنا
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة تجارية "ام اس سي يونايتد" بصواريخ بحرية مناسبة بعد تجاهل طاقمها الرسائل التحذيرية.
وقال سريع، في بيان متلفز: "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ تجاريةٍ " إم إس سي يونايتد" وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة".
وأوضح أنه "جاءتْ عمليةُ استهدافِ السفينةِ بعدَ تجاهل طاقمِها وللمرةِ الثالثةِ نداءاتِ القواتِ البحريةِ، وكذلك الرسائلَ التحذيريةَ الناريةَ المتكررة".
وأضاف سريع: "كما نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرِ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ عسكريةٍ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ ومناطقَ أخرى في فلسطينَ المحتلة [إسرائيل]".
وأعلنت الحكومة اليمنية، أن "تداعيات هجمات جماعة أنصار الله، على السفن في البحر الأحمر
، تؤدي إلى رفع تكاليف الشحن البحري وزيادة أسعار المواد الغذائية في اليمن، علاوة على تأثير ذلك على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية".
وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على منصة "إكس": "بالنسبة لليمن وبوجه خاص المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فتعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وتستورد 80% من احتياجاتها عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار الشحن البحري وتكاليف التأمين، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية جراء ظروف الحرب والانقلاب".