https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-واشنطن-ترفض-طلبا-إسرائيليا-للحصول-على-طائرات-أباتشي-1084479037.html

إعلام: واشنطن ترفض طلبا إسرائيليا للحصول على طائرات "أباتشي"

إعلام: واشنطن ترفض طلبا إسرائيليا للحصول على طائرات "أباتشي"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا إسرائيليا يقضي بشراء طائرات أو مروحيات من نوع "أباتشي". 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T18:06+0000

2023-12-26T18:06+0000

2023-12-26T18:06+0000

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا إسرائيليا للحصول على طائرات "أباتشي"، مضيفة أن تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن من أجل جلب المزيد من تلك المروحيات.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أثار هذه المشكلة في نقاش مغلق مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، خلال زيارة الأخيرة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أوضحت أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيبحث مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ما إذا كان هناك تأخير في شحنات الأسلحة المرسلة إلى تل أبيب. وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رون ديرمر يزور واشنطن هذه الأيام، ويناقش أسباب تأخير شحنات أو إبطاء إرسال شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.وأشارت إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، سيصل إلى واشنطن لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، بهدف بحث خطط إسرائيل لتقليص الحرب الدائرة على غزة والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في القطاع.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أفاد بأن إسرائيل ستواصل القتال في قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس، وإعادة المحتجزين لدى الحركة، وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا أمنيا لإسرائيل مستقبلا. يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية