https://sputnikarabic.ae/20231226/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-9-من-جنوده-بجراح-خطيرة-شمالي-البلاد-1084475208.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 9 من جنوده بجراح خطيرة شمالي البلاد

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 9 من جنوده بجراح خطيرة شمالي البلاد

أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 9 من جنوده بجراح خطيرة ومتوسطة شمالي البلاد. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T15:43+0000

2023-12-26T15:43+0000

2023-12-26T15:43+0000

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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 9 من الجنود أصيبوا في الحرب الدائرة شمالي البلاد، حيث كانت إصابة أحدهم خطيرة، فيما إصابة الثمانية الآخرين بسيطة إلى متوسطة.وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي جنوب لبنان خلال يوم أمس.وقال حزب الله في بيان، إنه "قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مرابض للجيش الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخيّة وأصابها إصابة مباشرة، واستهدف تموضع مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".وأضاف الحزب أنه استهدف في القطاع الغربي، مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأصاب أحد المباني السكنية ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكّدة كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية"، فضلا عن استهداف موقع الضهيرة الإسرائيلي.وأفادت مصادر ميدانية من جنوبي لبنان لـ"سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب في جنوب لبنان، كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة مركبا في جنوب لبنان، وقصف وسط بلدة رب ثلاثين دون وقوع إصابات.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231224/حزب-الله-يعلن-استهداف-موقعين-إسرائيليين-ردا-على-اعتداءات-إسرائيل-المتكررة-على-لبنان-1084417732.html

https://sputnikarabic.ae/20231223/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084376286.html

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