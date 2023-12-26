https://sputnikarabic.ae/20231226/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الهجمات-بولاية-بلاتو-في-نيجيريا-إلى-163-شخصا-وأكثر-من-300-جريح-1084461356.html
ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات بولاية بلاتو في نيجيريا إلى 163 شخصا وأكثر من 300 جريح
ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات بولاية بلاتو في نيجيريا إلى 163 شخصا وأكثر من 300 جريح
أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة قتلى الهجمات بولاية بلاتو وسط نيجيريا إلى 163 شخصا وأكثر من 300 جريح. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T01:19+0000
2023-12-26T01:19+0000
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موسكو – سبوتنيك. وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن السلطات المحلية، الاثنين، أنه تم العثور على 113 جثة من قتلى الهجمات.وقال عضو البرلمان بالولاية ديكسون تشولوم: "تم الإبلاغ أيضًا عن مقتل 50 شخصًا على الأقل في عدة قرى بمنطقة باركين- لادي".وأكد رئيس حكومة إقليم بوكوس الإداري للوكالة أنه تم العثور على "أكثر من 300 ضحية" ونقلوا إلى المستشفى.وبدأت سلسلة من الهجمات من قبل مسلحين في ولاية بلاتو ليلة الأحد. وفي البداية، تم الإبلاغ عن 16 حالة وفاة.
https://sputnikarabic.ae/20220109/أكثر-من-200-قتيل-في-نيجيريا-نتيجة-هجمات-إرهابية-شمال-غربي-البلاد-1055127968.html
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نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن
نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن
ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات بولاية بلاتو في نيجيريا إلى 163 شخصا وأكثر من 300 جريح
أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة قتلى الهجمات بولاية بلاتو وسط نيجيريا إلى 163 شخصا وأكثر من 300 جريح.
موسكو – سبوتنيك
. وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن السلطات المحلية، الاثنين، أنه تم العثور على 113 جثة من قتلى الهجمات.
وقال عضو البرلمان بالولاية ديكسون تشولوم: "تم الإبلاغ أيضًا عن مقتل 50 شخصًا على الأقل في عدة قرى بمنطقة باركين- لادي".
وأكد رئيس حكومة إقليم بوكوس الإداري
للوكالة أنه تم العثور على "أكثر من 300 ضحية" ونقلوا إلى المستشفى.
وبدأت سلسلة من الهجمات من قبل مسلحين في ولاية بلاتو ليلة الأحد. وفي البداية، تم الإبلاغ عن 16 حالة وفاة.