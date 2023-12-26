https://sputnikarabic.ae/20231226/الأمم-المتحدة-تعيين-الهولندية-سيغريد-كاغ-منسقة-أممية-للشؤون-الإنسانية-بغزة-1084481602.html

الأمم المتحدة تعيين الهولندية سيغريد كاغ منسقة أممية للشؤون الإنسانية بغزة

الأمم المتحدة تعيين الهولندية سيغريد كاغ منسقة أممية للشؤون الإنسانية بغزة

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عين النائب الأول لرئيس الوزراء الهولندي سيغريد كاغ لمراقبة... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T20:48+0000

2023-12-26T20:48+0000

2023-12-26T20:48+0000

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وقال دوغاريك في بيان، "أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن تعيين السيدة سيغريد كاغ من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720".وأضاف من خلال هذا الدور، ستقوم بالتسهيل والتنسيق والمراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.وأوضح أنها ستنشئ أيضا آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر الدول التي ليست طرفا في الصراع.وبحسب البيان من المتوقع أن تبدأ كاغ مهمتها في 8 يناير/كانون الثاني 2024.وشغلت كاغ منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان من عام 2015 إلى عام 2017، وكانت المنسق الخاص للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من عام 2013 إلى عام 2015. كما شغلت العديد من المناصب العليا مع اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

https://sputnikarabic.ae/20231224/غوتيريش-4-من-كل-5-أشخاص-الأكثر-جوعا-على-مستوى-العالم-موجودون-في-غزة-1084406264.html

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