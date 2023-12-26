https://sputnikarabic.ae/20231226/حميدتي-أرحب-بلقاء-حمدوك-لمناقشة-قضايا-وقف-الحرب-في-السودان-1084481889.html
حميدتي: أرحب بلقاء حمدوك لمناقشة قضايا وقف الحرب في السودان
حميدتي: أرحب بلقاء حمدوك لمناقشة قضايا وقف الحرب في السودان
أبدى قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي" ترحيبه بعقد اجتماع مع رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عبد الله حمدوك لمناقشة كيفية وقف... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T20:51+0000
2023-12-26T20:51+0000
2023-12-26T20:51+0000
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وقال حميدتي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" اليوم الثلاثاء، "تلقيت خطابًا من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عبد الله حمدوك، دعانا من خلاله لاجتماع عاجل لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة آثارها". وأضاف "أؤكد ترحيبي التام بعقد هذا اللقاء فورًا". وتابع حميدتي "سنشرع مباشرة في نقاش ترتيبات الاجتماع، فنحن نمد أيادينا مرحبين بكل جهد وطني يجلب السلام وينهي المعاناة التي خلفتها الحرب".وتتواصل، منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به. واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمرداً ضد الدولة.وتسببت المعارك في سقوط عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.
https://sputnikarabic.ae/20231226/السودان-حمدوك-يرسل-رسالتين-إلى-البرهان-وحميدتي-لعقد-لقاء-عاجل-1084463183.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
حميدتي: أرحب بلقاء حمدوك لمناقشة قضايا وقف الحرب في السودان
أبدى قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي" ترحيبه بعقد اجتماع مع رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عبد الله حمدوك لمناقشة كيفية وقف الحرب الدائرة بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان /أبريل الماضي.
وقال حميدتي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" اليوم الثلاثاء، "تلقيت خطابًا من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عبد الله حمدوك
، دعانا من خلاله لاجتماع عاجل لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة آثارها".
وأضاف "أؤكد ترحيبي التام بعقد هذا اللقاء فورًا".
وتابع حميدتي
"سنشرع مباشرة في نقاش ترتيبات الاجتماع، فنحن نمد أيادينا مرحبين بكل جهد وطني يجلب السلام وينهي المعاناة التي خلفتها الحرب".
وتتواصل، منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.
واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان
، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمرداً ضد الدولة.
وتسببت المعارك في سقوط عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.