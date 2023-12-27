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"أنصار الله" تحذر الولايات المتحدة من تداعيات عسكرة البحر الأحمر

"أنصار الله" تحذر الولايات المتحدة من تداعيات عسكرة البحر الأحمر

حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من تداعيات ما وصفته بـ"عسكرة البحر الأحمر"، متهمةً إياها بالإضرار بالملاحة الدولية فيه،... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T17:40+0000

2023-12-27T17:40+0000

2023-12-27T17:40+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وقالت القوات المسلحة والأمن التابعة لـ "أنصار الله" في اجتماع استثنائي في المنطقة العسكرية الخامسة بمدينة الحديدة (غرب اليمن)، لاستعراض الجهوزية القتالية للتشكيلات العسكرية البرية والبحرية والجوية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة في صنعاء: "نحذر أمريكا وشركاءها من مغبة عسكرة البحر والإضرار بأمن الملاحة الدولية خدمة للكيان الإسرائيلي".وأضافت الجماعة اليمنية: "جاهزون لتنفيذ توجيهات قائد الثورة [تقصد زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي] في خطابه الأخير"، في إشارة إلى تهديد "أنصار الله" باستهداف البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية بالصواريخ والطائرات المُسيرة حال الاعتداء على اليمن.وتوعدت أنصار الله بـ "ردع كل من يفكر في ثني الجمهورية اليمنية عن موقفها الثابت والمبدأي تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني".وفي الاجتماع، أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التابعة لـ "أنصار الله" اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، " أن "لليمن العديد من الخيارات الإستراتيجية ولن يتوانى في اتخاذها متى اضطر لذلك"، فيما أكد وزير الداخلية في حكومة "أنصار الله" عبد الكريم الحوثي، أن "جميع القوات الأمنية في حالة استنفار عام وجهوزية عالية واستعداد تام للقيام بواجبها بالتعاون والتنسيق المشترك مع القوات المسلحة".يأتي الاجتماع الاستثنائي لقوات "أنصار الله" غداة إعلان الجماعة استهداف سفينة تجارية تحمل اسم (إم إس سي يونايتد) بـ "صواريخ بحرية مناسبة، بعد رفض طاقمها نداءات القوات البحرية [التابعة للجماعة]"، في حين أطلق سلاح الجو المُسير عدداً من الطائرات على أهداف عسكرية في إيلات ومناطق أخرى في إسرائيل.يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الجماعة على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وأسبانيا، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" موافقة أكثر من 20 دولة على المشاركة في القوة.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار