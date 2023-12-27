https://sputnikarabic.ae/20231227/رئيس-كوبا-ينعت-أعمال-إسرائيل-في-غزة-بالإرهاب-1084485667.html

رئيس كوبا ينعت أعمال إسرائيل في غزة بالإرهاب

رئيس كوبا ينعت أعمال إسرائيل في غزة بالإرهاب

صرّح الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أن التصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة لا يمكن اعتبارها إلا إرهابية، وهي إذلال للإنسانية جمعاء. 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T06:19+0000

2023-12-27T06:19+0000

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كما أضاف كانيل، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إهانة للإنسانية جمعاء، وإلى متى سيستمر الإفلات من العقاب، وإلى متى ستظل هناك حرية كاملة للقتل؟، كوبا، التي لن تكون غير مبالية أبدًا، ترفع صوتها مرارًا وتكرارًا في الدفاع عن فلسطين".وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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