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https://sputnikarabic.ae/20231227/رئيس-كوبا-ينعت-أعمال-إسرائيل-في-غزة-بالإرهاب-1084485667.html
رئيس كوبا ينعت أعمال إسرائيل في غزة بالإرهاب
رئيس كوبا ينعت أعمال إسرائيل في غزة بالإرهاب
صرّح الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أن التصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة لا يمكن اعتبارها إلا إرهابية، وهي إذلال للإنسانية جمعاء. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T06:19+0000
2023-12-27T06:19+0000
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كما أضاف كانيل، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إهانة للإنسانية جمعاء، وإلى متى سيستمر الإفلات من العقاب، وإلى متى ستظل هناك حرية كاملة للقتل؟، كوبا، التي لن تكون غير مبالية أبدًا، ترفع صوتها مرارًا وتكرارًا في الدفاع عن فلسطين".وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/رؤساء-الأجهزة-الأمنية-الإسرائيلية-يطلبون-إجراء-مباحثات-بشأن-اليوم-التالي-للحرب-ونتنياهو-يرفض-1084482922.html
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العالم, العالم العربي, كوبا
العالم, العالم العربي, كوبا

رئيس كوبا ينعت أعمال إسرائيل في غزة بالإرهاب

06:19 GMT 27.12.2023
© AP Photo / Irene Perezميغيل دياز كانيل بعد انتخابه رئيسا لمجلس حكومة جمهورية كوبا
ميغيل دياز كانيل بعد انتخابه رئيسا لمجلس حكومة جمهورية كوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Irene Perez
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صرّح الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أن التصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة لا يمكن اعتبارها إلا إرهابية، وهي إذلال للإنسانية جمعاء.
كما أضاف كانيل، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إهانة للإنسانية جمعاء، وإلى متى سيستمر الإفلات من العقاب، وإلى متى ستظل هناك حرية كاملة للقتل؟، كوبا، التي لن تكون غير مبالية أبدًا، ترفع صوتها مرارًا وتكرارًا في الدفاع عن فلسطين".
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
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وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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